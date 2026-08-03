「吹葉機狂灌風」害死6月大男嬰　親生爸爸竟稱：覺得好玩

▲佛州一名父親涉嫌用吹葉機（Leaf blower）害死親生兒子。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州發生一起離譜悲劇，一名父親對著僅6個月大的兒子使用「吹葉機」（leaf blower），強大衝擊力導致寶寶不幸喪命。案件發生2年後，他被正式以一級謀殺罪起訴，預計9月出庭。

馬里昂郡（Marion County）法院紀錄顯示，2024年8月，警方獲報趕抵一處民宅，發現一名嬰兒失去意識，隨即將其送醫。儘管孩子接上維生系統並搶救，仍在數日後不治身亡。

醫師判定，男嬰死因為「嬰兒搖晃症候群」（Shaken Baby Syndrome），在承受「劇烈搖晃所造成的鈍傷」後喪命，讓案件嚴重性瞬間升級。

▲詹姆斯坦言當初這麼做是因為「覺得很好玩」。（圖／翻攝馬里昂郡警長辦公室）



警方隨後取得一段影片顯示，在嬰兒年紀更小時，父親詹姆斯（James Westervelt）就曾持吹葉機對著寶寶吹氣。當地媒體WCJB引述調查人員說法指出，詹姆斯曾表示，他對兒子使用吹葉機是因為「覺得很好玩」。

這段影片讓詹姆斯因涉嫌兒童虐待罪被捕，而他接受偵訊時說詞前後矛盾，讓警方得以與檢察官合作，將罪名升級為謀殺。

根據法庭紀錄，檢察官原以「無預謀二級謀殺」起訴，但隨後撤銷，並於今年7月30日改以「有預謀一級謀殺」重新提告。目前詹姆斯仍羈押於馬里昂郡，其辯護律師未回應媒體採訪請求。

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