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知名前童星近況曝！吃飛機餐「3.8cm木刺卡喉」　聲帶受損怒告

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram）

▲ 史密斯過去以童星身分在東南亞廣受歡迎，還曾發行專輯。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國前童星、如今活躍全球的知名瑜伽教練史密斯（Briohny Smyth）近日指控，她搭乘新加坡航空商務艙時，因誤吞飛機餐中雞肉沙嗲竹籤上斷裂的木刺，導致聲帶受損，嚴重影響其專業生涯，對航空公司提起訴訟。新加坡航空對此則僅表示，「無法就待審訴訟發表評論。」

商務艙用餐誤吞竹刺　當場卡喉痛苦掙扎

綜合《獨立報》等外媒，7月24日向洛杉磯聯邦法院提交的訴狀指出，44歲的史密斯於2024年7月28日搭乘新航班機從新加坡飛往洛杉磯，用餐時不慎吞下一根從竹籤上斷裂、長約3.8公分的尖銳木刺，當場卡在喉嚨裡。她馬上出現劇烈疼痛、咳嗽及窒息感，在機上痛苦許久才將木刺咳出。

事發後史密斯持續出現喉嚨不適、聲音沙啞及說話疼痛等症狀，就醫後經耳鼻喉科醫師診斷，確認聲帶出現疤痕及創傷，與尖銳異物造成的傷害一致，目前仍在持續治療中。

聲帶留疤治療中　求償醫療費收入精神損失

史密斯在訴狀中強調，她的謀生方式「極大程度仰賴聲音的健康與表現」，身分橫跨專業歌手、健康教練及演說家。她表示，這起事故不僅造成身體與精神傷害，更讓她對進食與搭機產生焦慮，職業發展與收入都受到波及，目前求償項目包括過去與未來的醫療費用、收入損失、精神賠償及訴訟費用等。

美泰混血兒史密斯13歲時便以童星身分在泰國走紅，一度風靡東南亞。但成名壓力使她罹患暴食症與厭食症，後來透過接觸瑜伽重拾身心健康，毅然告別演藝圈，赴洛杉磯轉型為瑜伽教練，2012年一支高難度慢起手倒立的示範影片在網路瘋傳，YouTube觀看次數累計逾1500萬次，也因此在全球走紅。

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