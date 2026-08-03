熊本強震震壞「日本53件國文化財」！　2世界遺產也損毀

▲世界文化遺產「明治日本的產業革命遺產」構成資產之一的三角西港。（圖／文化遺產官網）

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣7月28日發生規模7.1強烈地震，日本文化廳3日最新統計顯示，包含熊本、福岡、長崎及鹿兒島等4縣在內，已有高達53件「國文化財」（國家重要文化資產）確認受損，其中甚至包含了2處世界文化遺產以及3處日本國寶級古蹟，損失慘重。

兩大世界遺產遇劫！「萬田坑」玻璃碎裂、「三角西港」受損

根據熊本縣政府說明，世界文化遺產「明治日本的產業革命遺產」構成資產之一、位於荒尾市的「萬田坑」，在強震中多處設施的窗戶玻璃遭震碎。

此外，同樣屬於「明治日本的產業革命遺產」構成資產、位於宇城市區域的「三角西港」，也接獲了設施毀損的災情通報，目前相關單位正緊急進入現場確認詳細的毀損狀況。

國寶青井阿蘇神社「本殿嚴重傾斜」！通潤橋部材遭震落

日本文化廳指出，截至3日上午11時為止，受損的文化財數量分別為熊本縣48件、福岡縣3件、長崎縣1件以及鹿兒島縣1件。

在受損的文化資產中，包含3件極具歷史價值的日本國寶。熊本縣政府證實，位於人吉市的國寶「青井阿蘇神社」本殿出現了嚴重傾斜的情況；而位於山都町的國寶「通潤橋」，其附屬設施「御小屋」的建築部材也發生了脫落砸毀的災情。