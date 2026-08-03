熊本震災傷亡慘重！高市早苗「雙手合十」默哀祈福　首度前往勘災

▲日本首相高市早苗3日視察熊本時，雙手合十哀悼罹難災民。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本熊本縣7月28日發生規模7.1強震，造成位於嘉島町的大型商業設施「AEON MALL熊本」、以及位於八代市的日本製紙工廠重大死傷。對此，日本首相高市早苗首度前往勘災，當她搭乘陸上自衛隊直升機飛越重大傷亡地點時，數度雙手合十，為罹難者祈福致哀，隨後也前往避難所探視災民，了解第一線需求。

根據日媒《產經新聞》，高市早苗今（3）日上午抵達熊本後，先搭乘陸上自衛隊直升機視察災情，從空中確認地震造成的破壞情形。日本政府透露，當陸上自衛隊的直升機飛越「AEON MALL熊本」與日本製紙八代工廠等罹難者眾多的地點時，高市早苗多次雙手合十，向罹難者表達哀悼之意。

日本內閣發言人也透過社群平台X公布勘災畫面，表示高市早苗親眼目睹強震所留下的嚴重災情與破壞，並再次向罹難者及家屬致上最深切的哀悼，同時向所有受災民眾表達誠摯慰問，希望災民能早日恢復正常生活。

這也是高市早苗自7月28日熊本發生強震後，首度親赴災區視察。日本政府表示，此行除了確認災損狀況以外，也希望直接掌握地方政府及居民所面臨的課題與需求，作為後續救災及重建政策的重要依據，加速推動各項支援措施。

行程中，高市早苗也前往熊本縣冰川町的避難所，預計與受災居民面對面交流，直接聽取對避難生活及災後重建的意見；隨後再赴熊本縣政府，與熊本縣知事木村敬等地方官員交換意見，討論未來復原重建及中央政府支援方向。

日本政府指出，目前除了全力推動儘快修復道路、水電等基礎設施，也高度關注持續高溫的炎熱天氣可能引發的熱傷害與災害相關死亡風險，將擴大協助災民入住旅館等臨時住宿設施，同時加強對車宿及留在受損住家的民眾提供生活支援，以降低災後衍生風險。