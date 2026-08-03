6天內「3頭獅子活活熱死」！　東京多摩動物公園認：獅群集體中暑

▲東京多摩動物公園自7月28日起，有3頭獅子接連中暑身亡。（圖／東京多摩動物公園）



記者王佩翊／編譯

日本東京多摩動物公園3日宣布，園內發生獅子集體中暑病倒的事件，18頭獅子中竟有10頭接連出現身體不適、無法站立等症狀，其中3頭獅子情況嚴重最終死亡。園方震驚表示，「沒想到來自非洲大陸的獅子會被熱倒」，目前已緊急暫停展示並加裝冷氣設備。

10頭獅子接連病倒！無法站立、昏迷釀3死

多摩動物公園表示，由於天氣炎熱，自7月18日以來，園內獅子園飼育的18頭獅子中，有10頭接連出現嚴重的身體不適症狀。病倒的獅子紛紛出現無法站立的情況，其中3頭獅子病情迅速惡化，失去意識後分別於7月28日、7月31日、8月2日不治。死因為全身脫水與多重器官衰竭。

園方研判，這起集體死亡事件，可能是7月中旬以來日本各地氣溫急劇上升所致。

來自非洲也敵不住酷暑！園方急裝冷氣暫停展示

由於獅子原本棲息於撒哈拉沙漠以南的非洲大陸，向來被認為具有極強的耐熱能力。動物園負責人坦言，完全沒有預料到獅子會因為日本的酷暑而集體出現身體不適甚至死亡。

為了防止病情繼續擴大，多摩動物公園已自7月23日起緊急暫停獅子的公開展示，並全面升級籠舍的防中暑措施，緊急增設了多台冷氣與送風機，全力維持室內涼爽。