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俄街頭「強拉男子從軍」　WSJ：普丁二度動員機率升高

▲▼ 俄軍,俄羅斯士兵。（圖／路透）

▲據傳俄羅斯政府祭出強硬手段，迫使更多適齡男子從軍。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》（WSJ）報導，俄羅斯政府正在透過更強硬手段，迫使更多適齡男子從軍。美國官員指出，這些措施雖能補充部分兵力，但不足以帶來突破。莫斯科仍在評估是否再次發布動員令，並且可能在9月20日俄羅斯國會選舉後執行。

本沙強制徵兵？當局否認

今年5月，西南部城市本沙（Penza）居民列奧尼多夫（Vladislav Leonidov）發現一名熟人失蹤數小時，竟是被誘騙至警局「核對個人資料」，卻又轉送至徵兵辦公室，期間遭人毆打，肝臟及腎臟部位受傷，「要是我們晚2小時到，他早就被帶走了。」

本沙的徵兵行動引發關注，網路流傳影片顯示，多名男子被押上軍用廂型車，多名女子在車外哭泣，試圖阻攔並大喊，「他們打你，他們逼迫你！」

本沙徵兵辦公室主任蘇科夫（Andrey Surkov）宣稱突襲行動僅針對逃兵者，當地內政部門則否認會強制將男子送往前線，警告上傳影片者恐面臨法律後果。

▼外界揣測莫斯科將二度發布動員令。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯軍隊,俄羅斯士兵,俄羅斯憲兵。（圖／達志影像／美聯社）

自願or強迫？多方說法爆料

消息人士透露，雖然官方堅稱徵兵屬於自願性質，執法人員有時卻會跟徵兵單位合作設局，引誘適齡男子前往指定地點，若不願意簽約入伍，就會面臨暴力或逮捕威脅。

不少目擊者、律師及人權倡議人士指出，當局正以查驗證件為藉口，在街頭或工作場所強行帶走男子，送至徵兵辦公室後，更以威脅、毆打等暴力方式逼迫簽約入伍。

律師克利加（Artyom Klyga）專為被迫入伍者提供法律協助，他直言「當局現在改用暴力手段，只要抓到男性就將他們送去服役。」

部落客莫洛索夫（Stanislav Morozov）自稱因製作紀錄片揭露相關問題，遭俄羅斯聯邦安全局調查。根據他訪談的數十名受害者家屬說法，大多數男子都是被執法人員威脅栽贓毒品罪名而逮捕，隨後簽署參軍合約。

此外，俄羅斯多地更祭出獎金計畫，將一名男性帶至徵兵中心，即可獲10萬盧布（約新台幣4萬元）酬勞，包括韃靼自治共和國（Tatarstan）、阿穆爾（Amur）、雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）等。

《華爾街日報》指出，莫斯科過去曾提供大筆金錢吸引民眾參軍，但隨著俄軍內部虐待事件頻傳，每月死傷估計多達3至4萬人，前線官兵平均存活時間縮短至僅剩數週、數天，甚至數分鐘，自願入伍人數持續下滑。

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