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伊朗否認與美談判！　僅與阿曼協商荷莫茲海峽通行

▲▼伊朗國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為伊朗國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）3日表示，伊朗未與美國進行任何談判，目前是與阿曼針對荷莫茲海峽臨時安全通道進行協商。巴格赫里把荷莫茲海峽陷入困境歸咎於美國與以色列的軍事侵略行為，並稱美國正與整個地區開戰，「這是一場針對整個地區以及所有地區國家安全的戰爭」。

半島電視台、伊朗國際報導，伊朗已與阿曼進行7、8天談判，巴格赫里稱談判已經取得部分進展，也與區域內外官員進行會談。

巴格赫里指出，即便與阿曼針對荷莫茲海峽臨時安全通道達成協議，也不足以讓海峽重新開放，「只要美國持續違規行為，海峽局勢自然不會有重大改變」，荷莫茲海峽並非因伊朗與阿曼之間的意見分歧而封閉，海峽之所以陷入困境，是美國與以色列的軍事侵略。

巴格赫里提到，美國對伊朗的這場戰爭並非僅僅針對伊朗，「這是一場針對整個地區以及所有地區國家安全的戰爭」，在過去這5個月，大家都親眼見證美國在該區域的軍事存在並使用波灣國家領土與設施，加劇該區域所有國家的不安全與不穩定，各國自然希望努力防止這種局勢進一步升級。

巴格赫里也透露，近期伊朗不會接待任何代表團，也不會派遣代表團去任何國家。

美伊和談可能以備忘錄為基礎推進

針對美伊談判，卡達哈馬德本哈里發大學教授巴拉卡特（Sultan Barakat）告訴半島電視台，若要迅速達成協議，談判很可能會回到6月最初商定的備忘錄（MOU），會談也可能會嘗試重啟已達成共識的部分項目。

巴拉卡特認為，雙方似乎至少在備忘錄部分要點上有共識，伊朗應在荷莫茲海峽未來安排中扮演一定角色，而核武談判則應暫時擱置，解除對伊朗的制裁及滿足德黑蘭提出的3000億美元損害賠償要求可能是較棘手的部分。

然而巴拉卡特指出，真正的關鍵在川普的談判風格上，「他似乎總是先宣布最終目標，才投入心力去鋪陳通往目標的道路」，目前仍不清楚川普是否真的已同意一套明確執行機制，以促成可長可久的結果。

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