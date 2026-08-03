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社長要求「把錢放回金庫」害炸死！　AEON熊本22歲女員工家屬喊告

▲▼社長要求「把錢放回金庫」害炸死！　AEON熊本22歲女員工家屬喊告。（圖／翻攝自X）

▲罹難者家屬考慮對公司追究刑事責任。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

日本熊本7月28日發生強烈地震，導致Aeon Mall熊本發生爆炸進而倒塌，造成7人死亡，包含一間美妝店的2名女性員工。事後卻爆出，該公司高層在地震發生後，竟然指示已經順利逃至屋外避難的2名員工「回去把營業收入的現金放回金庫」，導致兩人折返回店內時不幸遭爆炸波及慘死。該公司3日下午於官網發表聲明致歉，而家屬正在考慮追究公司的刑事責任。

避難後被要求「回去把錢放回金庫」！2女員工不幸遇難

根據《富士新聞網》報導，涉事美妝品牌為設店於Aeon Mall熊本的「habita」。公司已證實，在熊本地震發生、2名員工成功逃往屋外避難後，確實曾對她們下達「能不能回去把營業額放回金庫」的指令。兩名聽從指示折返回店內的員工，隨後在店內慘遭爆炸波及，雙雙身亡。

社長等人已前往其中一名22歲罹難員工大竹玖瑠美的靈堂悼念，並向家屬道歉。家屬則強調，目前正研擬追究公司的刑事責任。

▲▼強震過後，位於日本熊本縣嘉島町的大型商場「AEON MALL熊本」因強烈爆炸而嚴重受損。（圖／達志影像／美聯社）

▲AEON MALL熊本爆炸導致7人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

官網聲明避重就輕！隻字未提「強逼折返」細節

habita於3日下午在官方網站發布正式聲明，內文寫道，「我們對於在熊本地震中受災的全體民眾，致上最深切的慰問。本次因地震及隨後發生的爆炸事故，導致在Aeon Mall熊本任職的2名本公司員工失去寶貴生命。我們心懷虔誠為逝去的2位員工道歉，同時向罹難者家屬致上最深沉的歉意。」

然而，雖然公司在聲明中道歉，但對於「指示員工折返拿錢」等關鍵致命過程與詳細細節卻隻字未提，遭到外界抨擊避重就輕。

根據公司官網資料，「habita」主要經營美妝及日用雜貨專賣店，除Aeon Mall熊本店外，在熊本縣、福岡縣、佐賀縣、大分縣及宮崎縣等地的購物中心共展開10數家分店。

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