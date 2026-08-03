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日本前女偶像「暗戀大16歲班導」！狂追3年打動他　甜嫁育1子

記者王佩翊／編譯

少女漫畫劇情竟然在現實生活真實上演！日本一名25歲前女偶像在高中時期對自己的班導師一見鍾情，隨後展開長達3年的狂熱追求。儘管老師起初頻頻拒絕，但在女方畢業後持續不懈的專情追求下，終於被打動，兩人克服16歲的年齡差距最終修成正果。

生病被細心照顧！高一女學生對「班導師」一見鍾情

日本綜藝節目《無法沉默的女人們 season3》（ダマってられない女たち season3）深入採訪了這對年齡相差16歲的夫妻，分別是現年41歲的慎一與25歲的亞希。

亞希透露，自己在剛升上高中不久時曾因為身體不適倒下，當時身為班導師的慎一對她進行了「無微不至」的照顧，讓她瞬間對老師動了心，從此展開了長達數年的猛烈追求。

心形漢堡排、可樂瓶寫「喜歡你」！課堂作文大膽告白：想當老師的新娘

為了吸引老師的注意，亞希使出渾身解數，不僅在點名冊上悄悄寫下「最喜歡老師了」，還送上特製的可樂，只要喝完瓶身就會出現「喜歡」的字樣，甚至親手製作心形漢堡排的便當送給老師。

更瘋狂的是，亞希甚至在國語課作文公開朗讀時，當著全班同學的面大聲告白「我將來想成為老師的新娘」，毫不避諱地表達自己的愛意。

畢業告白慘遭拒絕！認識7年終於步入婚姻殿堂

面對女學生的猛烈追求，慎一回憶當時的情景笑稱，「我當時完全沒有要跟學生談戀愛的打算，只覺得『拜託妳快住手吧』。」甚至在女方畢業典禮當天再次告白時，老師也果斷拒絕了她。

儘管如此，亞希在畢業後依然持續與慎一保持聯絡並表達關心。慎一坦言，「通常這種感情隨著畢業就會淡掉，但我發現她的專情一直沒有改變，真的非常震撼。」最終慎一被亞希的執著與真誠打動，在亞希生日當天主動向她告白，兩人在相識7年後正式步入婚姻殿堂。

現場主持群聽完全過程後紛紛驚呼，「這根本是少女漫畫吧！」主持人剛力彩芽也感同身受地表示，「喜歡一個人真的藏不住，眼神會忍不住一直追著對方跑，我完全能理解她的心情！」

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