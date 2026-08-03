5台籍男女涉「人口販運非洲女」　大馬出庭畫面曝！最重關20年

▲ 5名台籍男女被警方帶往法院出庭。（圖／翻攝自中國報）

記者陳宛貞／綜合外電報導

5名台灣籍男女涉嫌以勞動剝削為目的，在馬來西亞檳州販運一名非洲喀麥隆籍女子，於當地時間3日上午被押送至北海地方法院出庭應訊，5人聆聽通譯員以華語宣讀控狀後，全數否認罪嫌。

根據起訴書，5名被告分別為27歲男子陳德熙、36歲男子廖少偉、35歲男子洪明宏、35歲男子趙志英及29歲女子曾偉婷（均為音譯）。檢方指控5人於今年7月16日傍晚約7時，在檳州大山腳武拉必路一處民宅內，共謀利用該名喀麥隆籍女性的弱勢處境，以勞動剝削為目的對其進行人口販運。

此案依據馬來西亞2007年《反販賣人口及反偷運移民法令》第12條文，並與刑事法典第34條文「共同犯罪意圖」併同起訴，一旦罪成最高可處20年有期徒刑，並得另處罰款。

部分被告出庭時聲稱未能理解控狀內容，其餘被告則當庭表明，「我們沒有販賣人口，我不認罪。」由於檢方指出，5名被告均未持有合法護照或合法入境文件，法官羅斯蘭依此理由裁定不予保釋，下令全員繼續還押候審。

辯護律師納文向法庭申請3周調查期，以查明5名被告入境紀錄。法官隨後裁定將案件展延至9月1日再訊，屆時控方須就護照及入境文件提出調查結果。