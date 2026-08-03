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UFO現蹤？客機降落驚見「不明圓盤」高速掠過　距機翼僅30m

▲▼ 倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）。（圖／翻攝自Facebook／London Gatwick﻿）

▲ 倫敦蓋維克機場。（圖／翻攝自Facebook／London Gatwick﻿）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名商業客機飛行員近日驚傳目擊疑似「飛碟」的不明物體，事發地點就在倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）附近，距離機翼最近僅約30公尺。

A319降落中圓盤物體逼近

綜合《鏡報》等英媒，根據英國空中碰撞調查委員會（UK Airprox Board）6月公布的調查報告，事發於4月29日上午11時30分，一架空中巴士A319正執行商業客運飛行，在高度約8500英尺（2590公尺）準備降落時，飛行員發現一個圓盤狀物體從右翼旁高速掠過，距離翼端僅100至300英尺（約30至90公尺）左右。

報告描述，該物體「外型如圓盤，邊緣帶有深色紋路，疑似無人機，但無法確定」。由於當時飛機正在左轉彎，機組人員判斷不需要採取緊急閃避動作，但事件仍被認定為潛在安全威脅，目擊地點位於距蓋維克機場以南約11公里的薩塞克斯郡漢德克羅斯村（Handcross）一帶。

雷達比對查無結果　無碰撞風險

調查人員事後比對雷達資料，試圖釐清該物體是否為已登記的無人機，但查無結果。儘管空中交通管制單位已即時發出警示，周邊其他飛行員也未發現該物體。委員會最終結論指出，雖然飛行安全等級有所下降，但判斷當時「不存在碰撞風險」。

希斯洛、北海傳類似事件

同月另一起事件中，一架A321在希斯洛機場（Heathrow Airport）附近左轉時，機組人員目擊一架無人機近距離從機身左側飛過，甚至可清楚辨識出無人機的外型、顏色及旋翼轉動情形，航空接近委員會認定該起事件「確實存在碰撞風險」。

此外，2名英國皇家空軍飛行員在北海上空1萬6000英尺執行空中加油任務時，同樣發現不明飛行物從100至150英尺外掠過，且雷達並未偵測到。

英國境內今年至今已累計近90起不明飛行物目擊紀錄，但目前缺乏統一的通報與調查機制。英國國防部曾設有專責UFO調查部門，但2009年因預算不足裁撤。前調查官員波普（Nick Pope）生前曾稱，多數目擊案例最終被認定為氣象氣球或紙燈籠等誤判，僅有約5%無法解釋，但「這不代表是外星人，只代表是未知的情況。」

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