美218萬YouTuber宣布「擬赴瑞士安樂死」　罹病2年全身劇痛太絕望

▲吉拉迪宣布有意赴瑞士接受輔助自殺。（圖／翻攝臉書Hotdiggedydemon﻿）



記者吳美依／綜合報導

美國知名YouTube動畫創作者吉拉迪（Max Gilardi）1日無預警宣布，因長期慢性疼痛嚴重影響創作能力，加上龐大醫療費用不堪重負，正考慮前往瑞士接受輔助自殺，引發軒然大波。

超紅動畫製作者 2年前患纖維肌痛症

38歲的吉拉迪在YouTube擁有逾218萬訂閱，以惡搞「Five Nights at Freddy's」、「My Little Pony」等熱門IP的動畫影片聞名，累積近5億次觀看。

不過，他在2024年確診纖維肌痛症（fibromyalgia）後，生活徹底改變，一系列病痛隨之而來。纖維肌痛症是一種會導致全身慢性疼痛的疾病，患者常伴隨睡眠障礙與極度疲勞。

直播訴痛苦病症 宣布接受輔助自殺

吉拉迪1日在直播中坦言，「我隨時都感到疲憊，大部分時間只能躺著，我的所有關節、肌肉、腳踝、小腿、雙手、膝蓋、臀部、頸部都劇烈疼痛，而且很難入睡。」

此外，他還出現突然流口水、言語困難等症狀，但醫師始終無法找出確切原因。不斷累積的醫療帳單更讓他陷入財務困境，「沒有什麼比活著更昂貴了。」

吉拉迪表示，在反覆衡量所有可能的選項之後，這成為他眼中「最自然的結論」，並計畫前往瑞士執行，「我的存在已經成為痛苦掙扎、苟且活著的狀態」。

輿論反彈大 吉拉迪重新考慮

《紐約郵報》指出，瑞士法律實際上禁止由醫療人員執行的「安樂死」（euthanasia），僅允許當事人自行執行致死措施「輔助自殺」（assisted suicide）。

隨著言論引發強烈反彈，吉拉迪隨後於X發文表示，「我認為自己目前想得不夠清楚，會重新評估」，暫時擱置了這項決定。

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