緬甸政變後首度！翁山蘇姬公開會見外賓　照片曝光

▲緬甸軍政府公開翁山蘇姬與外賓見面的照片。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）3日與紅十字國際委員會（ICRC）駐緬甸代表見面，這是她自2021年遭軍方罷黜以來，首度與外國官員公開會晤。

翁山蘇姬遭罷黜後 首度公開見外賓

CNN、法新社等報導，根據緬甸政府釋出的照片，高齡81歲的翁山蘇姬身穿緬甸傳統服飾，在裝潢簡單的房間與紅十字會駐緬甸常駐代表德巴克（Arnaud de Baecque）握手。

另外2張照片顯示，翁山蘇姬在6月19日過生日切蛋糕，蛋糕上還寫著「蘇阿姨生日快樂」。只不過CNN無法獨立核實這些照片。

▲▼ 翁山蘇姬切蛋糕。（圖／達志影像／美聯社）

翁山蘇姬是諾貝爾和平獎得主，數十年來一直是緬甸反抗軍政府統治的象徵人物，在軍方2021年發動政變推翻她的政府之後，翁山蘇姬一直被軍方拘禁。此後，軍方對於她的確切下落以及健康狀況嚴格保密。

此次會面是在外界日益擔憂翁山蘇姬健康惡化之後促成。此前，她的兒子艾里斯（Kim Aris）要求軍方證明母親仍然在世，「我依然不知道母親在哪，也不知道她過得好不好，我非常擔心她是否還活著」。

閉門審判定罪 服刑27年

翁山蘇姬因一連串罪名被判處27年監禁，從違反新冠疫情限制規定、賄賂，到煽動反軍方罪行都有。由於審判是在閉門情況下進行，批評人士譴責這是一場假審判，目的是把翁山蘇姬排除在政壇之外。就在4月，緬甸官媒報導翁山蘇姬已轉移至居家拘禁，將在指定住所服完剩餘刑期。

此次會面的時間點恰逢緬甸軍政府領導人、現任總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）預計6日訪問泰國，將與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）會晤。泰國一直積極爭取安排與翁山蘇姬會面，並已表態願意加強與緬甸軍方支持政府的接觸。