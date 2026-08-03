演習差點擊落美無人機！韓陸軍前線「未裝填實彈」　他遭解除職務

▲南韓陸軍第一軍團長韓基聖遭國防部解除職務。（圖／大韓民國陸軍第一軍團）

記者羅翊宬／編譯

南韓陸軍第一軍團負責西部戰線防衛，近日卻陷入多起爭議，不僅被揭發擅自調整前線警戒方針，讓一般前哨（GOP）、最前方哨所（GP）所配備的K6重機關槍、K4自動高速榴彈發射器「未裝填實彈」，更在7月30日京畿道坡州市軍事分界線附近演習時，將美國海軍陸戰隊無人機誤認為北韓（朝鮮）無人機，差點啟動擊落程序。

對此，南韓國防部今（3）日宣布，解除陸軍第一軍團團長韓基聖（音譯）中將的職務。

根據《韓聯社》，南韓國防部3日發布通知表示，自當日起將現任陸軍第一軍團長韓基聖停職調查，期間由陸軍教育司令官代理第一軍團長職務。第一軍團負責南韓西部戰線防務，轄區包含與北韓接壤的前線地區。然而，該軍團今年上半年起卻擅自修改GOP與GP警戒作戰指針，要求K6重機關槍、K4高速榴彈發射器等共同火器「不插入實彈」，引發前線戰備能力疑慮。

依照南韓軍方原有規定，前方部隊執行警戒任務時，武器原則上應保持可立即使用狀態。不過，陸軍第一軍團被指在未經上級核准的情況下，以軍團長裁量權修改相關作戰方針，讓前線火器處於未裝填狀態。

事件曝光後，第一軍團上級單位陸軍地面作戰司令部已針對前線各軍團警戒作戰部隊展開全面調查，確認是否還有其他部隊採取類似措施。

▲從南韓京畿道坡州的暸望台，望向北韓邊境。（圖／達志影像）

7月30日，在京畿道坡州市軍事分界線附近進行韓美聯合訓練時，南韓陸軍第一軍團所屬部隊將正在飛行的美國海軍陸戰隊無人機判定為「未確認飛行物體」，因資訊傳遞錯誤而誤認為是北韓軍無人機等「威脅目標」，因此啟動應對敵方無人機的防空警戒程序「丹頂鶴」（두루미），準備進行攔截作戰，所幸最終並未實施擊落行動，而是在無人機降落後確認其為美軍裝備。

據悉，韓基聖去年11月晉升中將後，獲任命為陸軍第一軍團長。他出身學生軍事教育團第33屆，是南韓軍方重要職務中首位由非陸軍士官學校（陸士）出身者擔任第一軍團長的人選。不過，隨著前線警戒方針調整與美軍無人機誤判事件接連曝光，第一軍團的作戰管理能力受到檢驗。南韓國防部目前已啟動相關調查，以釐清決策過程與責任歸屬。