羽田機場國內線「行李託運截止時間」提早至30分前！　9月上路

▲羽田機場國內線6大航空公司宣布提早關閉行李託運櫃台。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本羽田機場為了改善日益嚴重的航班延誤問題，宣布自9月起，國內線的行李託運截止時間將從原本的起飛前20分鐘，提前至「起飛前30分鐘」。包含全日空（ANA）與日本航空（JAL）在內的6家航空公司已於3日晨聯合發布這項新規定。

起飛前30分鐘即關櫃！ANA、日航等6大航空公司同步實施

全日空（ANA）、日本航空（JAL）、日本越洋航空（JTA）、AIR DO、亞洲天網航空（Solaseed Air）以及星悅航空（StarFlyer）等6家航空公司3日上午共同宣布，自9月起，羽田機場國內線的託運行李受理截止時間將統一提前至「起飛前30分鐘」。

目前全日空等航空公司所規定的託運截止時間為起飛前20分鐘，新制實施後將提早10分鐘關櫃。至於天馬航空（Skymark）則表示，未來將「視情況需要再行調整」。

國內線準點率創歷史新低！業者盼新制改善延誤狀況

報導指出，日本國內線航班在預定時間15分鐘內起飛的準點率有逐年下降的趨勢，2025年度更創下了歷史新低紀錄。

各大航空公司希望透過提前託運行李截止時間，讓地勤人員有更充裕的時間進行行李搬運與安全檢查，進而提升航班整體準點率，避免連帶延誤後續行程。