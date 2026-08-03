熊本AEON「22歲罹難女員工身世坎坷」　家中長女、喪父後苦撐家計

▲位於熊本縣嘉島町的知名大型商場「AEON MALL熊本」在強震後爆炸。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本「永旺夢樂城熊本」（AEON Mall）強震後爆炸導致7死，其中一名22歲女員工原已平安疏散，卻被要求「把收銀機的錢放回保險箱」而折返，未料就此殞命。如今，她的家庭背景與身世也被日媒揭露。

把錢放回保險箱 折返5分鐘爆炸殞命

22歲的大竹玖瑠美任職於「永旺夢樂城熊本」雜貨店「ハビタ」，7月28日發生規模7.1、最大震度7的強震之後，她原本已經疏散至戶外，還在停車場巧遇前來購物的阿姨與表親。

大竹玖瑠美當時表示，公司交代要把當天的營業款放進保險箱，因此必須折返商場，未料與另一名同事再次進入館內約5分鐘後，就遇上爆炸事故。

大竹玖瑠美與親友失聯，手機定位卻顯示位置在工作的店鋪附近，但她29日凌晨與同事一起被尋獲時，已經失去生命跡象，由於遺體損毀嚴重，最終靠DNA鑑定才確認身份。

長女獨自撐家計 負責任卻送命

《西日本新聞》報導，大竹玖瑠美身為家中3名手足的長女，3年前父親過世後便努力撐起家計。她的個性積極開朗，原本還滿心期待著參加喜愛男偶像的演唱會。

一名男性親屬紅著眼眶哽咽說道，「明明曾經得救過一次，真的讓人無話可說……她是一個坦率又認真的孩子，應該是覺得『非去不可』吧。真的很不甘心。」

▼這場爆炸導致7人死亡，確認全為商場員工。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，除了大竹玖瑠美，還有另一名女性員工曾在強震後打電話回家報平安，卻表示「店裡的東西倒了很多，我整理一下再回去」，隨後同樣在爆炸中罹難，死因為胸部受壓迫窒息而亡。

她的哥哥聲音顫抖地說，「每次看到爆炸的影像，我都會想到，她在那時之前都還活著。妹妹為何會被波及？我想知道真相。」

強震後員工未撤離？社長坦承下指令

AEON社長吉田昭夫7月29日召開記者會時就指出，公司防災作業手冊明訂，一旦完成避難，任何人都不得再次返回館內。

大竹玖瑠美任職的「ハビタ」一度未對外回應，引來輿論批評，社長上野景真2日才終於承認，當時確實曾要求員工「希望把營業額放回保險箱」，並公開向家屬致歉，「現在回頭看，那些（營業收入）根本不值得拿命去換。」