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熊本地震湧暖流！　「故鄉納稅」募款破7.3億日圓

▲▼日本熊本縣7月28日發生芮氏規模7.1大地震。（圖／路透）

▲日本熊本縣7月28日發生芮氏規模7.1大地震。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本令和8年熊本地震發生後，各界救援與愛心不斷湧入。日本內閣官房長官木原稔3日在記者會中表示，目前民眾透過「故鄉納稅」制度支援災區的金額，已經突破7億3000萬日圓（約台幣1.5億元），對此他向所有提供協助的民眾與地方政府表達最深的感謝。

非災區助代收　木原：符合故鄉納稅初衷

根據NHK報導，木原官房長官指出，自從熊本地震發生以來，不僅有民眾直接透過「故鄉納稅」將款項捐贈給災區，現在更有許多非災區的地方政府，主動發起代收支援金的行動以援助災區，這股互助的力量正不斷擴大。

木原強調，大家為了幫助災區而使用故鄉納稅，「我認為這非常符合這項制度的初衷。」

木原也感性表示，日本政府目前正傾盡全力支援災區與災民的復原工作，對於在這個艱難時刻，透過故鄉納稅來幫忙的民眾以及各個地方政府，「我們真的想表達最深的感謝。」

4大入口網站設專區　逾200地方政府響應

為了方便民眾捐款，木原說明，目前已有4家大型入口網站在網頁上架設了特設專區。

根據網站資料顯示，目前的捐款總額已經超過7億3000萬日圓；而包含協助代收代辦的單位在內，參與這項支援行動的地方政府數量也已經超過200個。

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