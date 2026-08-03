韓選舉投票人數統計不清？首爾337行政區有落差　檢警追竄改可能性

▲南韓首爾高達14間投票所缺乏足夠投票用紙，圖為首爾市松坡區蠶室2洞第6投票所。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓6月3日實施全國性地方選舉後，中央選舉管理委員會（中選會）公布的投票人數統計疑似出現異常。韓媒發現，首爾部分投票所最終公開的數字與投票當日現場彙整結果相差數百人，甚至有投票結束後數字被調整的疑慮。南韓檢警聯合調查本部已介入調查，針對是否有人為修改投票統計資料等情況展開追查。

《韓聯社》今（3）日針對「第9屆全國同步地方選舉各投票所時段投票人數」資料進行分析，首爾特別市冠岳區三聖洞投票所於投票日晚上6時截止時，現場統計投票人數為7680人。然而，中選會之後公布的開票結果顯示，該地區最終投票人數為7299人，比現場統計少了381人。

類似情況也出現在首爾特別市城北區三仙洞。當天投票結束後現場統計共有7454人投票，但開票資料顯示為7270人，兩者相差184人。

▲圖為首爾市長選舉投票用紙，上面寫著共同民主黨候選人鄭愿伍、國民力量候選人吳世勳。（圖／達志影像）

也有部分地區出現開票結果高於當日統計的情況。首爾特別市廣津區九宜第1洞投票所當日統計為7603人，但最終開票資料顯示為7780人，多出177人。

另外，首爾特別市中浪區墨第1洞與江南區開浦第2洞也分別出現157人、147人的差距。《韓聯社》指出，在首爾427個行政洞中，共有337處出現現場統計與最終開票資料不一致，占比達78.9%。

針對數據差異，南韓中選會先前表示，投票當天公布的時段投票人數屬於「暫定統計」，輸入過程可能因工作人員操作失誤產生誤差，一旦特定投票所投票人數輸入錯誤，可能透過調整不同時段或其他投票所資料方式修正，以避免統計異常，強調「最終投票人數須在開票完成後確定」。

然而，由於部分投票所即使在下午6時投票截止後，現場彙整數字仍與最終開票結果相差數百人，因此外界質疑，投票結束後是否仍存在人為修改投票人數資料的情況。

▲針對「缺乏足夠投票用紙」離譜事態，極端保守派群眾包圍抗議。（圖／達志影像）

保障國民參政權真相查明檢警聯合搜查本部（本部長由首爾中央地方檢察廳第3次長檢察官金泰勳擔任）負責調查選舉疑雲，已掌握相關線索，目前正在調查是否涉及虛報或調整投票人數。

南韓中選會強調，投票率統計本身會因輸入時間與彙整方式產生些微差異，並非最終確定數字，因此不能直接認定存在錯誤或造假。

目前，檢警搜查本部持續調查涉嫌指示或主導修改投票統計的中選會相關人員，並已將1名官員以嫌疑人身分傳喚調查，另有3名選管委員工以證人身分接受調查。此外，涉及投票用紙不足事件相關的松坡區選委會事務局長、江南區選委會選舉第1股長（係長），也將接受進一步調查。