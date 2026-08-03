33歲女街友淪性奴！遭4男騙進屋「囚禁性虐5個月」　半裸銬陽台

▲ 女子遭4名男子囚禁在屋內長期性虐待。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國北萊茵-西發利亞邦索斯特市（Soest）驚傳恐怖事件，一名33歲女性街友遭4名男子誘騙進屋後，被當成性奴凌虐長達數月，直到鄰居發現報警才撿回一命，當時她雙手被銬、半裸倒臥陽台，全身布滿瘀青與傷口。

以食物住所為餌 囚禁地下室長期虐待

據德媒《SauerlandKurier》及WDR報導，嫌犯以食物及住所為誘餌，將這名流浪女子騙進他們在索斯特的家中，自2025年7月起至11月間將她囚禁在地下室長期虐待。調查人員指出，「受害女性被當成奴隸關押在地下室，所有可以想像到的事都對她做過，甚至造成永久性毀容。」

發現她的鄰居起初誤以為陽台上的人影是萬聖節裝飾，驚覺有異後隨即報警。當局事後表示，這名鄰居的舉報很可能救了受害者一命，因她被發現時已出現嚴重失溫症狀。

呼救聲無人察覺 鄰居震驚就在眼皮下

詭異的是即便她被銬在陽台長達數小時，竟無任何住戶察覺她的呼救聲。鄰居貝克（Miriam Becker）坦言，「得知這一切就發生在眼皮下令我非常震驚。」還有鄰居對媒體透露，「她一定被下藥了。」

受害者事後在醫院接受數月的治療，調查人員研判她可能已出現「斯德哥爾摩症候群」，對施暴者產生情感依附，加上擔心冬天無處可去，因此遲遲未能逃脫。

4嫌含2未成年人 10月阿恩斯貝格開庭

此案4名嫌犯均持有德國護照，其中2人竟是年僅16歲與17歲的未成年人，其餘2人分別為24歲與29歲，後者被指為主謀，且此前已有犯罪前科。4人目前皆以加重傷害、販運大麻及性侵等罪名起訴，案件將於今年10月在阿恩斯貝格地區法院（Arnsberg Regional Court）正式開庭，預計共進行12場聽審。