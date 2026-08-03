雅典箱屍案！英女失蹤「手機傳詭異訊息」　26歲阿富汗男子落網

▲38歲的羅斯在希臘雅典失蹤，被發現陳屍行李箱。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

希臘雅典發生「箱屍案」，死者被證實是失蹤已久的蘇格蘭女子羅斯（Elisabeth-Jane Ross），消息震驚國際。目前當地警方已逮捕一名26歲阿富汗籍男嫌，案情細節仍在調查中。

箱屍竟是失蹤女子 未確認死因

《衛報》報導，7月18日，一名街友在雅典市中心的廢棄停車場發現行李箱，才讓案情曝光。警方展開調查後於7月28日證實，死者是失蹤已久的38歲蘇格蘭慈善工作者羅斯。

羅斯的遺體被布料緊緊包裹，沒有明顯外傷或掙扎痕跡，但因高度腐敗，初步解剖未能確認死因，相關單位已下令加速毒物檢測與器官組織分析程序。

希臘法醫學會會長里昂（Grigoris Leon）表示，肺部與眼睛檢查將有助於判斷「是否屬於自然死亡」。

Greek police have arrested and charged a 26-year-old Afghan national with the murder of a 38-year-old British woman whose body was found stuffed in a suitcase in Athens in July. #EuropeNews https://t.co/oQAZUwb2K8 — euronews (@euronews) August 2, 2026

盜領現金還棄屍 阿富汗男被鎖定

此案由希臘當局、英國國家打擊犯罪局（NCA）、蘇格蘭警察合作偵辦。希臘警方本月2日發布聲明指出，「已對一名26歲外籍男子成立刑事案件，指控蓄意殺人、搶劫並違反槍械相關法律」，預計3日正式起訴。

根據初步調查，羅斯6月26日抵達希臘，在雅典近郊凱拉齊尼（Keratsini）的友人家借住2週後，7月10日獨自搬往雅典市中心埃克薩基亞區（Exarcheia）租屋，未料隨後失蹤並喪命。

警方起初毫無頭緒，因為行李箱上缺乏充分的指紋或DNA證據，而且死者生前行蹤軌跡分散，她的手機也持續向家人發送訊息，宣稱自己「需要獨處」。

不過，警方很快根據監視器畫面鎖定阿富汗籍男嫌，此人持死者信用卡在多台ATM盜領現金，還將遺體放入行李箱，並且棄置於廢棄停車場。

嫌犯7月30日被帶回偵訊後坦承犯行，但堅稱前往死者租屋處時，就發現對方已經陳屍浴室。當地媒體報導，嫌犯擁有羅斯租屋處的鑰匙，並且是死者其中一名友人的伴侶，但此說法未獲官方證實。