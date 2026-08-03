九州才剛強震！日本櫻島火山噴發「濃煙噴3000m」　火山灰襲鹿兒島

▲櫻島火山2日深夜噴發。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本熊本縣7月28日才剛發生規模7.1強震，同在九州的鹿兒島縣櫻島火山2日深夜噴發。鹿兒島地方氣象台表示，櫻島南岳山頂火口2日晚間11時34分噴發，滾滾噴煙直衝雲霄，高度達火山口上方3000公尺。火山噴發產生的巨大碎屑甚至飛散至火口外的6合目（距離火口約800至1100公尺處），景象十分驚人。

今年第17度爆發！巨大噴石飛散至6合目 隨後進入「連續噴發」

根據鹿兒島地方氣象台觀測，2日深夜11時34分左右，位於鹿兒島市櫻島的南岳山頂火山口發生噴發，火山口上方瞬間噴出高達3000公尺的巨型煙柱。

氣象台證實，此次爆發伴隨著劇烈衝擊，將巨大的火山碎屑直接吹飛至火山口外的6合目（海拔約800至1100公尺處）。這也是櫻島今年發生的第17次爆發性噴火。而在這次爆發之後，南岳山頂火山口更隨之進入了連續噴發狀態。

火山灰吹向西南方！鹿兒島市谷山地區嚴防「較大量降灰」

氣象台指出，目前噴煙正持續往西南方向漂移。火山灰已從火山口順風吹向西南方的鹿兒島市谷山地區方向，預計櫻島周邊及鹿兒島市區將會出現「相當多量」的火山灰降落現象。

氣象台特別提醒附近居民與行經該區域的車輛駕駛提高警覺，注意降灰帶來的能見度不良、道路滑溜，以及隨風飄散的小型火山碎屑等威脅。