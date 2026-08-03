巴基斯坦反恐集會遭「自殺炸彈客」攻擊！　14人被炸死、20多傷

▲巴基斯坦自殺炸彈客攻擊反武裝集會。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

巴基斯坦西北部2日發生自殺炸彈襲擊事件，當天一群居民聚集在警局旁舉行反武裝集會，不料過程中一名自殺炸彈客突然衝入人群，隨後引爆身上炸彈，當場造成至少14人死亡、20多人受傷，死者包含多名平民與警察。

剛喊出「消除極端份子是政府責任」！下秒爆發自殺攻擊

根據《美聯社》報導，這起慘案發生在開伯爾普赫圖省（Khyber Pakhtunkhwa）斯瓦特山谷（Swat Valley）的卡巴爾鎮（Kabal）。當時大批民眾正聚集在警察局附近，高呼反極端份子的口號並要求當地和平。

目擊者透露，就在襲擊發生前不久，集會上的發言人站在台上高喊「確保安全與消除極端主義是國家的責任」，並指責當局過去多年來未能採取果斷行動打擊極端份子，強調居民只希望能擺脫暴力威脅、不再活在恐懼中。

不料口號尚未結束，一名自殺炸彈客便衝入集會人群中引爆。開伯爾普赫圖省緊急服務發言人扎里夫（Bilal Faizi）證實，炸彈客精準擊中了高喊口號的群眾；地區警長罕（Omar Khan）指出，死者中至少包含9名平民與5名警務人員。

▲該起恐怖攻擊事件造成14人死亡20多人受傷。（圖／達志影像／美聯社）



巴基斯坦總統、總理強烈譴責！宣示「打擊恐怖主義絕不妥協」

針對這起慘案，巴基斯坦總統扎達里（Asif Ali Zardari）與總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）隨即發表聲明表達強烈譴責，並對遇難者家屬致上深切哀悼，同時下令醫療單位必須全力救治傷者。兩人更重申，巴基斯坦打擊恐怖主義的決心不會動搖，直到將極端勢力徹底消滅為止。

內政部長納克維（Mohsin Naqvi）也發表聲明譴責暴行，並祈禱傷者能儘快康復。

無組織宣布負責！「巴基斯坦塔利班」恐為幕後黑手

斯瓦特山谷過去曾是伊斯蘭極端份子的根據地，直到2007年巴基斯坦軍方發動大規模軍事行動才將其擊退。然而近幾個月來，極端份子再次於該地區抬頭，引發居民焦慮，擔心「巴基斯坦塔利班」（TTP）試圖重新掌控該區，因而屢次發起反塔利班遊行。

目前尚無任何組織出面宣布對這起爆炸負責，但各界普遍將懷疑焦點指向巴基斯坦塔利班。該組織雖然與阿富汗的塔利班政權有所區隔，但雙方互為盟友。自阿富汗塔利班於2021年重新掌權後，許多巴基斯坦塔利班的領袖與戰士便藏匿於阿富汗境內。

巴基斯坦軍方發言人喬德里（Ahmad Sharif Chaudhry）日前指出，自1月以來，巴基斯坦已記錄了高達3145起恐怖襲擊事件，擊斃2084名極端份子，但也有819名包含軍警與平民在內的巴基斯坦人不幸喪生。巴基斯坦政府長期指責阿富汗塔利班庇護TTP極端份子，不過喀布爾當局對此始終予以否認。