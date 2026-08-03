狂刺16歲學姐奪命！大馬少年將受審　面臨40年刑期

▲死者葉芯嫙在吉隆坡近郊一所學校廁所內遭人持刀攻擊，身中多刀不治 。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞2025年發生震驚全國的校園殺人案，案發當時14歲的男學生尾隨同校16歲學姐葉芯嫙進入女廁之後，刺數刀將她殺害。這名男學生預計3日出庭受審，但由於年齡因素，即便罪名成立也不會判死刑，但仍可能面臨30年至40年監禁，且可能受鞭刑。

16歲女學生廁所內遭刺亡 少年否認有罪

BBC指出，這起案件發生於去年10月，死者葉芯嫙在吉隆坡近郊一所學校廁所內遭人持刀攻擊，身中多刀不治。遭逮捕的14歲同校男學生則是拒絕認罪。根據馬來西亞法律規定，由於少年案發時仍未成年，其身分不得公開。

根據星洲網上月報導，此案定於8月3至6日及8月10至13日審訊，控方預計傳召11名證人出庭，包括3名13歲至17歲的未成年證人。少年目前已經完成3個月精神評估，醫療機構證實，少年精神狀況適合接受審訊。

現行法律規定，謀殺罪一旦罪成可判處死刑，或監禁30年至40年以及鞭笞12下。只不過犯案少年年紀尚輕的關係，不得判處死刑；若是罪名成立，將由國家元首或州元首決定羈押期限。BBC則稱，少年仍可能面臨30年至40年的監禁，並可能遭處鞭刑；馬來西亞現行刑事責任年齡為10歲。

此案震驚馬來西亞全國，並引發全國性討論，聚焦於社群媒體對兒童的負面影響，尤其是兒童接觸「男性圈」（manosphere）與「非自願獨身」（incel）文化的問題。部分人士把此案與Netflix影集《混沌少年時》（Adolescence）相提並論，該劇同樣探討青少年男孩、網路極端化與暴力等相關主題。

針對此案以及其他校園暴力事件，馬來西亞總理安華此前表示，幾乎所有這些問題都源於手機和社交媒體的使用，承諾將考慮採取更嚴格措施。當局隨後祭出新規，宣稱這將保護兒童並減少他們接觸有害網路內容的機會。自今年6月，馬來西亞網路安全新制上路，要求各大社群平台驗證用戶年齡禁止16歲以下兒少註冊帳號。