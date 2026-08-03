AI眼鏡難識破！作弊手法大進化　南韓各大學急改考試規定

記者張方瑀／綜合報導

人工智慧（AI）科技日新月異，如今「AI眼鏡」卻淪為學術作弊的新興工具。近期一連串的作弊案件，暴露出這類智慧裝置被濫用的嚴重風險，也讓南韓教育界承受越來越大的防弊壓力，各大學與教育機構正急忙更新考試規定，以應對這波科技帶來的挑戰。

考場接連抓包 AI眼鏡列考場違禁品

根據《韓聯社》報導，南韓教育部近期已向各市道教育廳下達指示，要求將AI眼鏡列為考場違禁品，並嚴格要求監考人員密切監控考生是否有可疑行為。

這項防弊指令的背後，起因於近期爆發的一連串智慧裝置作弊案。今年5月初，在電機工程師與消防設備工程師的國家證照考試中，就有3名考生因配戴AI眼鏡作弊被當場抓包；隨後，又有2名考生在英文測驗中使用類似裝置而被逮。

大學自辦考試成最大漏洞 防弊措施慢半拍

隨著南韓競爭激烈、攸關升學命脈的「大學修學能力試驗」（CSAT，即韓國大學聯考）與推甄考試即將到來，整個教育界無不神經緊繃。儘管這些國家級的高風險考試向來受到嚴格把關，但許多機構至今仍缺乏明確的措施來防範「AI輔助作弊」。

▲AI眼鏡淪為學術作弊的新興工具。圖為Oakley Meta智慧眼鏡。（圖／達志影像／美聯社）



相較於國家級考試，大學自辦的考試更成為防弊的一大漏洞。由於在大學考試中作弊通常不會面臨刑事處罰，防弊責任完全落在各校身上，這也讓外界痛批校方在強化防弊措施上根本「慢半拍」。

事實上，南韓多所大學去年就曾因爆發集體作弊案而遭到強烈抨擊，凸顯出校方在規範學生使用生成式AI上的政策缺失。

科技進化太快 三星新款AI眼鏡「無螢幕」難察覺

儘管部分學校已陸續推出AI使用指南，但外界仍擔憂防範措施趕不上科技進化的速度。首爾大學坦言，目前尚未討論如何應對AI眼鏡作弊；高麗大學、梨花女子大學和成均館大學也表示，校內目前沒有專門規範，但已在研擬相關對策。

中央大學醫學院雖在去年9月開出第一槍，修改學生評量準則明文禁止AI眼鏡入考場，並特別指示監考人員留意「特別粗的鏡框」或「考生不斷觸摸鏡框」等可疑行為，但這些規定恐怕早已過時。

三星（Samsung）在7月22日最新發表的AI眼鏡，主打無螢幕、語音導向設計，不僅鏡框極細，機身更是輕量化，外觀上幾乎與一般眼鏡無異，讓人難以察覺。

智慧隱形眼鏡研發中 教育界籲：應改變評量方式

AI裝置的快速發展，讓越來越高竿的作弊手法不斷浮上檯面。目前國外已經有配備生成式AI與內建鏡頭的「AI計算機」在市面上販售；此外，體積更迷你的「智慧隱形眼鏡」等超微型AI裝置也正在開發當中。

面對防不勝防的科技作弊潮，越來越多的教育工作者出面呼籲，AI的發展速度實在太快，與其一味地依賴更嚴格的防弊與懲處措施，教育界更應該徹底重新思考、改變評量學生的方式。