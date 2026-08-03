全球離不開台灣！巴西媒體目睹TSMC崛起　揭「護國神山」改變世界

▲台積電3奈米12吋晶圓。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅翊宬／綜合報導

巴西權威媒體近日刊登長達8頁專題報導，聚焦台灣半導體產業與台積電（TSMC）在全球科技供應鏈的關鍵地位。報導分析，台積電雖不直接出現在消費產品品牌，卻是蘋果、輝達、超微等科技巨頭背後的重要支柱，隨著人工智慧（AI）快速發展，掌握全球7成晶片製造市場，這家台灣企業已成為左右全球科技競爭的重要力量。

巴西權威新聞雜誌《展望週刊》7月31日以「晶片強權」（A Potência dos Chips）為題刊出專文，由特派記者內維斯（Ernesto Neves）撰寫。文章指出，AI革命不僅取決於演算法，更仰賴支撐運算能力的先進半導體，而台積電正是打造這些關鍵晶片的核心製造商。

報導提到，台灣面積僅3.6萬平方公里（比巴西里約熱內盧州還小）、人口僅2300萬，然而台積電在全球科技產業中的角色相當特殊。蘋果、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等企業負責設計晶片，再交由台積電進行大規模生產。這種「專業晶圓代工」模式，讓台積電不與客戶競爭，反而成為全球晶片設計公司的共同合作夥伴。

內維斯特別提到，台積電創辦人張忠謀於1987年創立公司時，打破當時半導體業界由設計到製造一體化的傳統模式，建立專門替其他企業生產晶片的商業架構。這項策略不僅改變產業格局，也奠定台灣半導體業在全球市場的領先位置。

▲總統賴清德準備了張忠謀自傳，請谷立言處長代為轉贈美國川普總統，希望透過這份禮物，讓美方更加了解台灣半導體產業的發展歷程。（圖／記者陶本和攝）

先進晶片製造需要高度複雜的技術與供應鏈支援。台積電目前整合約150家專業供應商，從設備、材料到化學製程皆需高度配合，形成其他地區難以快速複製的產業生態系。國家科學及技術委員會主委吳誠文受訪表示，「晶圓代工產業的進入門檻極高，台灣是目前唯一具備這種製造能力的地方」。

隨著AI需求爆發，台積電的企業價值也大幅提升。《展望週刊》指出，台積電2025年營收達1220億美元以上，市值突破2兆美元，並成為全球最具影響力的科技企業之一。報導提到，台積電占台灣上市企業總市值相當高比例，對台灣經濟的重要性日益增加。

文章也分析台灣半導體產業如何帶動整體經濟轉型。過去以製造業為主的台灣，透過半導體、人工智慧與科技研發建立高附加價值產業鏈。國際貨幣基金（IMF）預測，台灣人均GDP可能在2026年超越日本，顯示科技產業對經濟成長的重要影響。

▲位於日本九州熊本縣菊陽町的台積電工廠。（圖／達志影像／美聯社）

不過，報導也關注台積電帶來的地緣政治影響。由於中國長期宣稱台灣是其領土一部分，台海局勢受到國際高度關注。文章指出，全球對台灣晶片的高度依賴，形成所謂「矽盾」（Silicon Shield）概念，即半導體的重要性可能提高外界維持台海穩定的誘因。

然而，專家也提醒，半導體的重要性同時讓台灣成為全球科技競爭的焦點。台灣國防安全研究院助理研究員吳宗翰（Tsung-Han Wu）表示，半導體已不只是經濟競爭工具，更關係到國家安全、全球供應鏈韌性以及軍事發展。

報導提及美國近年積極推動半導體製造回流，希望降低對台灣晶片供應的依賴。台積電已在美國亞利桑那州投入大規模投資建廠，但文章指出，晶片製造並非單靠單一工廠即可完成，仍需要完整供應鏈、專業人才與長期累積的技術能力支撐。

據悉，這篇專題源於內維斯受邀赴台參訪台北國際電腦展（COMPUTEX Taipei）的經驗。駐聖保羅台北經濟文化辦事處表示，記者返巴後進一步與台灣駐外單位交流，將台灣科技實力與半導體產業優勢呈現在巴西政經界面前。