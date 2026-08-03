　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

全球離不開台灣！巴西媒體目睹TSMC崛起　揭「護國神山」改變世界

▲▼台積電3奈米12吋晶圓。（圖／記者湯興漢攝）

▲台積電3奈米12吋晶圓。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅翊宬／綜合報導

巴西權威媒體近日刊登長達8頁專題報導，聚焦台灣半導體產業與台積電（TSMC）在全球科技供應鏈的關鍵地位。報導分析，台積電雖不直接出現在消費產品品牌，卻是蘋果、輝達、超微等科技巨頭背後的重要支柱，隨著人工智慧（AI）快速發展，掌握全球7成晶片製造市場，這家台灣企業已成為左右全球科技競爭的重要力量。

巴西權威新聞雜誌《展望週刊》7月31日以「晶片強權」（A Potência dos Chips）為題刊出專文，由特派記者內維斯（Ernesto Neves）撰寫。文章指出，AI革命不僅取決於演算法，更仰賴支撐運算能力的先進半導體，而台積電正是打造這些關鍵晶片的核心製造商。

報導提到，台灣面積僅3.6萬平方公里（比巴西里約熱內盧州還小）、人口僅2300萬，然而台積電在全球科技產業中的角色相當特殊。蘋果、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等企業負責設計晶片，再交由台積電進行大規模生產。這種「專業晶圓代工」模式，讓台積電不與客戶競爭，反而成為全球晶片設計公司的共同合作夥伴。

內維斯特別提到，台積電創辦人張忠謀於1987年創立公司時，打破當時半導體業界由設計到製造一體化的傳統模式，建立專門替其他企業生產晶片的商業架構。這項策略不僅改變產業格局，也奠定台灣半導體業在全球市場的領先位置。

▲▼總統賴清德準備了張忠謀自傳，請谷立言處長代為轉贈美國川普總統，希望透過這份禮物，讓美方更加了解台灣半導體產業的發展歷程。（圖／記者陶本和攝）

▲總統賴清德準備了張忠謀自傳，請谷立言處長代為轉贈美國川普總統，希望透過這份禮物，讓美方更加了解台灣半導體產業的發展歷程。（圖／記者陶本和攝）

先進晶片製造需要高度複雜的技術與供應鏈支援。台積電目前整合約150家專業供應商，從設備、材料到化學製程皆需高度配合，形成其他地區難以快速複製的產業生態系。國家科學及技術委員會主委吳誠文受訪表示，「晶圓代工產業的進入門檻極高，台灣是目前唯一具備這種製造能力的地方」。

隨著AI需求爆發，台積電的企業價值也大幅提升。《展望週刊》指出，台積電2025年營收達1220億美元以上，市值突破2兆美元，並成為全球最具影響力的科技企業之一。報導提到，台積電占台灣上市企業總市值相當高比例，對台灣經濟的重要性日益增加。

文章也分析台灣半導體產業如何帶動整體經濟轉型。過去以製造業為主的台灣，透過半導體、人工智慧與科技研發建立高附加價值產業鏈。國際貨幣基金（IMF）預測，台灣人均GDP可能在2026年超越日本，顯示科技產業對經濟成長的重要影響。

▲▼位於日本九州熊本縣菊陽町的台積電工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於日本九州熊本縣菊陽町的台積電工廠。（圖／達志影像／美聯社）

不過，報導也關注台積電帶來的地緣政治影響。由於中國長期宣稱台灣是其領土一部分，台海局勢受到國際高度關注。文章指出，全球對台灣晶片的高度依賴，形成所謂「矽盾」（Silicon Shield）概念，即半導體的重要性可能提高外界維持台海穩定的誘因。

然而，專家也提醒，半導體的重要性同時讓台灣成為全球科技競爭的焦點。台灣國防安全研究院助理研究員吳宗翰（Tsung-Han Wu）表示，半導體已不只是經濟競爭工具，更關係到國家安全、全球供應鏈韌性以及軍事發展。

報導提及美國近年積極推動半導體製造回流，希望降低對台灣晶片供應的依賴。台積電已在美國亞利桑那州投入大規模投資建廠，但文章指出，晶片製造並非單靠單一工廠即可完成，仍需要完整供應鏈、專業人才與長期累積的技術能力支撐。

據悉，這篇專題源於內維斯受邀赴台參訪台北國際電腦展（COMPUTEX Taipei）的經驗。駐聖保羅台北經濟文化辦事處表示，記者返巴後進一步與台灣駐外單位交流，將台灣科技實力與半導體產業優勢呈現在巴西政經界面前。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
經濟部連4發護台糖「沒義務通報毒油、高標準好寶寶」惹眾怒
白海豚暴風侵襲率　5縣市逾3成
快訊／徐子翔遺孀發聲了！　120字洩悲痛
快訊／20歲男大生　牛角灣溪溺水亡
快訊／強勢反攻！　5檔記憶體齊刷漲停
快訊／EZ WAY爭議！　關務署長12：00親上火線
公視董事長發聲：若立院不刪凍政府補助經費　願不領一分一毫薪水
89年喜餅起家厝賣了！　砍千萬成交

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WHO示警！高溫破40度「電風扇成凶器」　酷暑4大保命原則曝

老婦慘死住處案情陷膠著55天！韓警鎖定「175cm男」　懸賞1億韓元

AI眼鏡難識破！作弊手法大進化　南韓各大學急改考試規定

巴基斯坦反恐集會遭「自殺炸彈客」攻擊！　14人被炸死、20多傷

狂刺16歲學姐奪命！大馬少年將受審　面臨40年刑期

川普又TACO重啟談判　美伊最新發展一次看

俄無人機侵犯領空20分鐘！羅馬尼亞F-16緊急升空　烏軍出手擊落

九州才剛強震！日本櫻島火山噴發「濃煙噴3000m」　火山灰襲鹿兒島

英「盲男酒駕」被抓了！一路跟隨車尾燈　深夜獨駕240公里

發現裸女穿校服拍淫照！韓市議員「猥褻女童」　揭露其他犯罪證據

女車手扮OL穿短褲黑絲收75萬遭上銬　嚇哭喊：我又沒怎樣

驚悚！高雄「越野豪門」重機與左轉車相撞　女騎士空中翻滾重摔

川普動手伊朗威脅報復鄰國　美示警：公民應考慮離開中東

驚悚！墾丁佳樂水驚見「台灣獼猴斷掌」　疑遭獵殺砍下警急追查

沈伯洋愛不釋手！　王世堅送水勺寓意深：敢做匏桸「就毋通驚水燙」

喊任憑沈伯洋差遣　「蔣師」王世堅斷言蔣萬安得意忘形光環將減弱

貨車開一半突遭「無人機攻擊」！遙控飛機起飛3秒失控　離奇畫面曝

顏值天花板！20歲日本羽球美少女　田口真彩台北公開賽混雙奪冠

上輩子是貴婦吧？　貓咪用加濕器蒸臉一臉超享受

苗栗黃昏市場前車禍！2行人違規闖馬路…騎士煞不住「3人送醫」

WHO示警！高溫破40度「電風扇成凶器」　酷暑4大保命原則曝

老婦慘死住處案情陷膠著55天！韓警鎖定「175cm男」　懸賞1億韓元

AI眼鏡難識破！作弊手法大進化　南韓各大學急改考試規定

巴基斯坦反恐集會遭「自殺炸彈客」攻擊！　14人被炸死、20多傷

狂刺16歲學姐奪命！大馬少年將受審　面臨40年刑期

川普又TACO重啟談判　美伊最新發展一次看

俄無人機侵犯領空20分鐘！羅馬尼亞F-16緊急升空　烏軍出手擊落

九州才剛強震！日本櫻島火山噴發「濃煙噴3000m」　火山灰襲鹿兒島

英「盲男酒駕」被抓了！一路跟隨車尾燈　深夜獨駕240公里

發現裸女穿校服拍淫照！韓市議員「猥褻女童」　揭露其他犯罪證據

買豬肉「4指被絞爛」！男客捧斷肢衝急診　醫嘆：只能放棄

不只衛福部！中聯總經理也列席中市府會議　綠黨團：明顯政治操作

終於來台跟「金牌部長」聚首　大馬名將謝定峰讚李洋非常善良

WHO示警！高溫破40度「電風扇成凶器」　酷暑4大保命原則曝

釀酒人火球怪物狂飆10K再寫隊史　打線熄火苦吞本季第5敗

老賴茶棧聯名《獵人》推13款角色紙杯　清心「咖波」周邊開放預購

三地門谷川大橋重機連環撞！3騎士受傷　對向轎車衰遭波及

經濟部連4發護台糖　喊「沒義務通報毒油、高標準好寶寶」惹眾怒

5奶貓被裝箱遺棄　志工帶走後門外突傳「崩潰叫聲」監視器揭真相

台灣7月新車銷量「TOYOTA神車突破4700輛」！電動車冠軍換人當

【不能停下】阿金準備出門卻抱住娃娃狂吸 媽問去散步牠也不停下XD

國際熱門新聞

22歲女員工折返喪命　社長終於認了

27歲風俗妹「榨乾55歲富商」棄屍琵琶湖

即／美日聯手救日圓　川普：日本求助我們

保溫杯牛奶、果汁都NG！清潔4步一次看

紐約驚現「鯊魚哥吉拉」　專家疑核變怪物

29歲AV女優自爆：初夜「獻給出道作」！

熊本AEON女員工慘死　公司拒回應

中東盟友求情　川普證實：美伊3日重啟談判

台灣單車環島太美　BBC記者：不慢慢來不行

伊朗：與阿曼接近達成荷莫茲海峽新航道協議

Fed主席「沉默療法」　華爾街警告：股市波動恐加劇

美In-N-Out漢堡店爆槍擊案！　釀3死2傷

俄狂轟烏克蘭釀9死　27飛彈「只攔下1枚」

快訊／Netflix登山明星證實罹難！

更多熱門

相關新聞

記憶體價格飆升衝擊手機市場 上半年SoC出貨量年減15%

記憶體價格飆升衝擊手機市場 上半年SoC出貨量年減15%

全球智慧手機需求持續疲弱，2026年上半年手機系統單晶片（SoC）出貨量年減15%，龍頭企業聯發科與高通出貨量更雙雙下滑逾25%。對此，業界分析認為，記憶體價格急漲推高整機成本，中低階品牌因此縮減採購、延後新品，部分機型甚至改回較便宜的4G方案。

台股暴跌又飆漲　3達人公開核心持股

台股暴跌又飆漲　3達人公開核心持股

台股大洗三溫暖！00923助攻抗震　年化配息15%　擁台積電、AI精兵拚息利雙收

台股大洗三溫暖！00923助攻抗震　年化配息15%　擁台積電、AI精兵拚息利雙收

台灣晶片出口爆炸成長！專家：川普將出手

台灣晶片出口爆炸成長！專家：川普將出手

台積電CoWoS勁敵！英特爾先進封裝良率逼近90％　成本低5成

台積電CoWoS勁敵！英特爾先進封裝良率逼近90％　成本低5成

關鍵字：

國際焦點台灣半導體AI科技晶片台積電TSMC

讀者迴響

熱門新聞

台玻夫人長子輕生亡 　娶「最美老闆」不到2年

台玻夫人長子輕生亡 　「活49歲找到愛」卻傷心收場

拐賣49人到柬埔寨　《角頭》李振豪恐關30年

千千拍照遮手掌心？　護理人員揭真相：對指紋、瞳孔也會特別留意

獨／全台包租代管龍頭兆基捲百億公司債風暴

人妻激戰男同事　情趣用品還是老公送的

EZWay是私人公司營運　掀個資爭議

白海豚颱風一路向西　各國路徑曝

童拿桿欲打人！志工阻止遭展櫃刺進鎖骨

台玻夫人長子輕生亡　極密治喪曝光

彰化媳「遭公公性侵懷孕」含恨亡　法院還公道

中颱白海豚「周末全台雨最大」　可能發海警

台股處置制度挨轟過時30年！王世堅提3改革

殺人棄屍逃死！顧家男妹妹崩潰：司法沒救了

9年手遊突宣布「隔天停服」玩家錯愕

更多

最夯影音

更多
女車手扮OL穿短褲黑絲收75萬遭上銬　嚇哭喊：我又沒怎樣

女車手扮OL穿短褲黑絲收75萬遭上銬　嚇哭喊：我又沒怎樣
驚悚！高雄「越野豪門」重機與左轉車相撞　女騎士空中翻滾重摔

驚悚！高雄「越野豪門」重機與左轉車相撞　女騎士空中翻滾重摔

川普動手伊朗威脅報復鄰國　美示警：公民應考慮離開中東

川普動手伊朗威脅報復鄰國　美示警：公民應考慮離開中東

驚悚！墾丁佳樂水驚見「台灣獼猴斷掌」　疑遭獵殺砍下警急追查

驚悚！墾丁佳樂水驚見「台灣獼猴斷掌」　疑遭獵殺砍下警急追查

沈伯洋愛不釋手！　王世堅送水勺寓意深：敢做匏桸「就毋通驚水燙」

沈伯洋愛不釋手！　王世堅送水勺寓意深：敢做匏桸「就毋通驚水燙」

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面