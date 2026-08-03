發現裸女穿校服拍淫照！韓市議員「猥褻女童」　揭露其他犯罪證據

▲南韓忠清北道清州市市議員崔榮中涉嫌與未成年少女性交易，7月30日出庭接受羈押前審訊。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓忠清北道清州市前市議員崔榮中涉嫌與未成年少女進行性交易，警方調查時從其自願提交的手機，發現另一名女性的裸照，且該女子穿著類似校服的服裝。警方認為可能存在其他受害者，目前已擴大調查範圍，重新啟動扣押搜查程序，確認照片女子身分與雙方關係。

根據《韓聯社》，警方日前在針對崔榮中的手機進行數位鑑識時，發現另一名女性的裸照。調查人員確認，照片中的女性並非此前遭指控受害的未成年女學生，而是另一名身分尚未公開的女子。

警方研判，該名女性可能也是案件中的追加受害者，因此在鑑識過程中發現相關資料後，先暫停手機內容搜尋，並重新依照法律程序申請扣押搜查，以取得完整的聊天紀錄等證據。

▲清州市新科市議員崔榮中，涉嫌與未成年少女進行性交易。（圖／VCG）

據悉，警方是在崔榮中的手機通訊軟體對話內容中發現該照片，相關資料將用於釐清他與該名女子之間的關係，以及是否涉及其他違法行為。

除了調查手機內容外，警方也正在檢視崔榮中過去一年的通訊紀錄與金融交易資料，希望確認是否還有其他未被揭露的受害者，並全面追查是否存在更多犯罪事實。

警方關係人士強調，由於案件仍在調查階段，儘管目前無法透露具體細節，但正在針對包含追加犯罪在內等整體案情進行詳細調查。

崔榮中涉嫌從2024年10月起長達1年間，3度在車輛與汽車旅館等場所，以提供金錢與香菸作為交換，與一名未滿13歲的女性中學生發生性交易，並要求對方拍攝裸照傳送給他，因此遭警方以涉及兒童性交易等罪嫌調查。

▲崔榮中因涉嫌犯罪事實，遭國民力量開除黨籍。（圖／翻攝自市民政治庭院）

檢方與警方調查發現，崔榮中疑似曾向受害女學生表示，若帶閨蜜或姊姊前來，可以提供更多金錢；此外，他還涉嫌傳送涉及性內容的訊息，包括展示與其他女性發生性關係的影片，以及暗示可與不同國籍女性共同發生性行為等。

面對相關指控，崔榮中否認部分犯罪嫌疑，僅承認曾與對方發生性關係，但辯稱，「不知道對方是未成年人」。目前警方仍持續蒐集證據，調查案件是否涉及更多受害者。

《ETtoday新聞雲》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

發現兒少性剝削，請撥打110、113。

保護被害人隱私，避免二度傷害。

移除下架性影像，洽性影像處理中心。

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

►誘拐未成年女童援交！韓市議員「遭黨除名」 今法院判處羈押

►激戰未滿13歲女童！韓市議員「援交拍片」買菸誘拐：不知她未成年