高市早苗震後「首度赴熊本勘災」！　將搭直升機視察災情

▲高市早苗3日將親自前往熊本視察地震災情。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本熊本縣7月28日發生規模7.1的強烈地震，導致當地嚴重災情，日本首相高市早苗3日早晨穿著一身防災服從首相公邸出發，這是她在熊本地震爆發後首度親自前往熊本災區進行實地視察。她預計搭乘直升機從空中掌握災情全貌，並前往避難所與受災民眾面對面交流、聽取地方政府的具體訴求。

震後首度親赴熊本災區！高市早苗一身防災服出發公邸

根據《富士新聞網》報導，高市早苗3日上午身穿防災工作服離開首相公邸，前往羽田機場搭機前往熊本，進行震後的首次現場視察。

搭直升機俯瞰災區全貌！將赴氷川町避難所傾聽災民心聲

按照行程規劃，高市預計3日下午搭乘直升機，從空中全面視察熊本縣內遭強震破壞的區域與房屋倒塌狀況。

隨後，高市首相將前往在本次地震中觀測到震度7強烈搖晃的「熊本縣冰川町」，親自走訪當地的避難所，直接與在避難所生活的受災民眾進行意見交換，實地確認並掌握災民目前的避難生活環境與需求。

集結政府總力支援！與地方首長面談嚴防「災害相關死亡」

在結束避難所的視察後，高市首相將前往當地的災害對策本部，與熊本縣知事及相關自治體官員會面，聽取地方政府在重建與支援上的具體請求。

日本政府表示，面對災後酷暑與環境惡劣等考驗，政府將集結全力針對防範「災害相關死亡」與中暑等二次災害全力提供支援。