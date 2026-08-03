川普又TACO重啟談判　美伊最新發展一次看

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美伊戰爭再現戲劇性轉折。美國總統川普表示，在盟友與伊朗請求下，他已取消原定對伊朗的大規模軍事打擊，美伊雙方將於美東時間3日下午重啟談判，聚焦荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及伊朗核問題。不過，伊朗否認曾要求美方取消攻擊，也駁斥已就重開荷莫茲海峽達成協議。

CNN報導，川普2日在空軍一號表示，美方原本已完成攻擊準備，但包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達等中東盟友，以及伊朗方面都希望再給外交一次機會，因此決定取消軍事行動。

▲川普叫停美軍大規模打擊。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



川普指出，雙方將於3日下午展開談判，目前已針對荷莫茲海峽取得初步協議方向，下一步將討論伊朗無核化。他也強調，美軍仍維持高度戒備，「子彈上膛、隨時準備出擊」。

美媒引述消息人士報導，沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）曾致電川普，對美方可能空襲伊朗表達憂慮，希望優先透過外交降溫局勢。白宮已證實雙方通話，沙國媒體及《Axios》指出，利雅德近月多次在關鍵時刻影響川普政府對伊政策，反映波灣國家擔憂衝突升高恐波及能源設施。

▲美伊對峙。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



不過，伊朗否認川普說法。伊朗半官方《法斯通訊社》發文痛批，「川普這個蠢蛋已經招數用盡了！」伊朗梅爾通訊社則引述軍方官員表示，川普宣稱伊朗要求停止攻擊是「新的謊言」，伊朗部隊仍維持最高戒備，若衝突無法避免，「戰場將決定一切」。

另有伊朗官員表示，目前並未就重開荷莫茲海峽達成任何協議，只要美國持續採取敵對行動，海峽仍將維持封鎖，船舶僅能依照已公布航線，並取得伊斯蘭革命衛隊海軍許可後通行。

此外，《紐約時報》引述消息人士報導，德黑蘭早在今年春季停火期間，就已與「抵抗軸心」盟友規畫多線反擊策略，除動用伊拉克什葉派民兵攻擊美軍基地、葉門青年運動威脅紅海航運外，也擬擴大對蘇伊士運河及黎巴嫩等地的影響力，以提高美國的經濟與政治成本。