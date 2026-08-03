大叔穿「粉紅泳裝」露香肩！首爾泳客全看傻　韓網傻眼喊：好噁

▲南韓男性穿著女性粉紅色泳衣現身首爾漢江泳池。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾近日持續高溫，漢江泳池成為民眾消暑熱門場所。不過，一名男子穿著粉紅色女性連身泳衣現身，引發部分遊客側目。目擊者拍下畫面後上傳社群平台表示，「現場看了全程都感到不舒服」，另有網友稱曾看到警方到場將該男子帶離，引起關於公共場所穿著與兒童觀感的討論。

根據韓媒《News1》，南韓社群平台從昨（2）日起瘋傳一則首爾漢江泳池出現「造成困擾遊客」的貼文。發文者A某表示，當時他看到一名中年男子穿著粉紅色女性款泳衣進入泳池附近，讓他感到意外。

A某在貼文寫道，「國家瘋了、天氣也瘋了，就連人們好像也都不太正常。為什麼男生要穿粉紅色女性泳衣來漢江泳池？」並表示自己看到後「嚇了一跳」。

照片顯示，一名成年男性穿著粉紅色連身泳裝，站在泳池旁準備下水。從畫面中可見，周圍仍有不少男女老少正在戲水，該名人士的穿著因此受到部分民眾關注。

另一名曾到訪漢江泳池的網友也留言表示，「這不是昨天的照片嗎？我也看到這個人被警方帶出去。」不過，相關人士被警方帶離的具體原因，目前尚未有進一步說明。

事件曝光後，韓國網友反應兩極。部分網友認為，泳池屬於公共空間，且有許多兒童在場，對特殊穿著表達不適；也有人從性別多元角度提出不同看法，認為應尊重個人選擇。

網友留言，「這也算是多元性別嗎？」、「有孩子的家長看到這種情況，確實會感到不舒服」、「孩子們在場，公共場所仍需要考慮他人的感受」、「我是個有女兒的父母，說真的我現在都不敢讓我家小孩獨自一個人去上廁所」。

另一方面，首爾市府目前正營運汝矣島、纛島漢江泳池，以及廣渡、蠶室、蘭芝、楊花等水上遊樂場。隨著暑假期間與高溫天氣交疊，漢江市民戲水設施使用人數大幅增加，相關公共場所管理與遊客行為也受到更多關注。