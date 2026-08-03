俄無人機侵犯領空20分鐘！羅馬尼亞F-16緊急升空　烏軍出手擊落

▲ 俄國無人機再度入侵羅馬尼亞。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍一架無人機2日沿多瑙河邊境飛行，入侵羅馬尼亞領空約20分鐘，軍方緊急派出2架F-16戰機升空攔截。這架無人機隨後折返，在烏克蘭境內被烏軍擊落。

根據《基輔獨立報》，羅馬尼亞國防部表示，2日下午雷達偵測到該無人機在多瑙河一帶與烏克蘭的邊界附近飛行，隨即對圖爾恰縣（Tulcea County）發布防空警報，並出動F-16升空應對。

防空警告一天響2次 殘骸墜落鄉村

烏軍出手擊落後，部分無人機殘骸散落在距烏克蘭邊境約1公里的佩里普拉瓦村（Periprava），所幸落點在鄉村地區，未造成人員傷亡或財產損失。

這是當天羅馬尼亞第二波防空警報，空軍上午在邊境附近偵測到無人機跡象，當時便曾發布警報。

5月民宅遭襲 7月3天擊落3架

俄軍無人機近日多次入侵羅馬尼亞領空，7月24日至26日3天內，防空部隊連續擊落3架俄製無人機，布加勒斯特當局更為此召見俄國大使。至今最嚴重的則是今年5月29日，一架無人機擊中加拉茨市（Galați）一棟民宅，造成2人受傷。

羅馬尼亞為北約與歐盟成員國，與烏克蘭共享長達600公里的邊界，沿線涵蓋多瑙河流域及黑海海岸線。俄軍無人機越境主要與莫斯科持續轟炸烏克蘭敖德薩州伊茲梅爾地區（Izmail）的多瑙河港口設施有關，而羅馬尼亞去年2月已通過立法，授權軍方擊落侵犯領空的無人機。