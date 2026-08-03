首爾上班族崩潰！身障團體衝地鐵肉身抗議　2車站一度「過站不停」

▲南韓身心障礙者團體持續在首爾地鐵進行抗議，影響通勤行車。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

為爭取政府保障身心障礙者權益預算，南韓全國身心障礙者差別撤廢連帶（全障連）今（3）日發起通勤時段地鐵搭乘抗議，導致首爾地鐵4號線惠化站下行及1號線鷺梁津站上行一度實施列車「過站不停」措施，影響上班族通勤。兩站分別於約46分鐘及1小時10分鐘後恢復正常營運，抗議團體宣布至24日前，每周一上午都將持續舉行相同行動。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，全障連成員3日上午8時（台灣時間上午7時）起分別在惠化站與鷺梁津站展開「搭乘地鐵」抗議，要求南韓政府將「身心障礙者權利預算」納入編列，並推動「權利導向就業制度」法制化，以保障身心障礙者的基本權益。

受到抗議影響，首爾交通公社考量旅客安全，從上午8時42分起安排地鐵4號線下行列車不停靠惠化站，至上午9時28分恢復正常，共持續約46分鐘。韓國鐵道公社（KORAIL）則自上午約8時30分至8時40分起，實施1號線往首爾站方向列車不停靠鷺梁津站，並於上午9時50分解除措施，全程約1小時10分鐘。

當局表示，兩站目前均已恢復正常營運，列車班次也回到正常狀態。不過，抗議期間正值周一上班尖峰時段，仍對部分通勤旅客造成不便。

全障連指出，成員從惠化站搭乘地鐵至首爾站後，隨即前往韓國財政情報院前舉行決議大會，持續要求南韓政府「保障2027年身心障礙者權利預算」，並推動「權利導向就業制度」正式法制化，藉此提升身心障礙者的就業與生活保障。

全障連也宣布，為持續向南韓政府施壓，將從本月3日至24日，每周一上午8時固定在惠化站月台發起通勤時段地鐵搭乘抗議，盼促使政府正視相關訴求，將身心障礙者權益預算納入未來年度財政規畫。