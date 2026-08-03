老婦慘死住處案情陷膠著55天！韓警鎖定「175cm男」　懸賞1億韓元

▲南韓慶尚南道統營市一名身高175公分男性闖入住宅殺害60多歲女性。（圖／南韓慶南警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚南道統營市一名60多歲女性在住家被發現慘遭殺害，如今案情已進入第55天。警方公布最新進展，透過修復分析案發現場監視器畫面，確認嫌犯為身高約175公分、體格普通的男性。警方表示，自公開嫌犯影像後，已收到116件民眾提供的線索，目前正逐一確認真偽，並持續追查嫌犯下落。

根據《韓聯社》、《News1》，慶南警察廳指出，警方針對現場監視器影像進行降低誤差處理後，進一步掌握嫌犯外觀特徵。警方表示，嫌犯確認為身高約175公分、普通體格的男性，這也是案件發生以來，警方首次公開較明確的身體特徵資訊。

警方7月27日公開包含嫌犯身影的監視器畫面後，截至8月2日晚間8時，共接獲116件民眾通報。警方目前正針對每一筆線索進行事實查證，並評估消息可信度，希望從民眾提供的資訊中找到突破口。

據悉，案件發生於6月10日清晨6時34分，慶尚南道統營市道山面一處住宅內，一名60多歲女性A某被家人發現陳屍住處，疑似是遭到殺害。警方接獲報案後展開調查，確認同日凌晨0時20分，一名男子被監視器畫面拍到進入住宅內，當時男子戴著帽子、口罩遮掩臉部，並佩戴手套，因此難以辨識身分。

警方研判，嫌犯於該日凌晨2時15分至2時20分離開現場，離開時攜帶包包、緊急通報設備及疑似犯案工具。由於案發時間為深夜，加上嫌犯刻意遮掩外貌，警方難以從住宅周邊監視器取得可直接確認身分的線索。

如今案情已進入第55天。警方表示，目前由廣域搜查隊為中心組成專責團隊，全力投入案件調查。不過，因現有影像資訊有限，案件偵辦仍面臨挑戰。警方呼籲民眾若掌握相關資訊，應立即提供協助。

此外，警方已依照韓國警察廳「犯罪人逮捕等功勞者補償規定」，針對能提供逮捕嫌犯關鍵線索的民眾，提供最高1億韓元（約新台幣230萬元）獎金。