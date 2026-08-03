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傳美伊重啟停火談判　力推荷莫茲海峽「免費開放60天」

▲▼ 荷莫茲海峽 。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷莫茲海峽未來情勢仍是未知數 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列媒體《第12頻道》（Channel 12）引述消息人士說法報導，美國與伊朗正在推動一項協議，力求重啟6月簽署的停火諒解備忘錄，並且讓荷莫茲海峽免費開放60天。此前，美國總統川普1日深夜突然宣布暫停對伊朗的新一波軍事打擊行動，但本應該加入美軍共同出擊的以色列事前卻毫不知情。

美伊重新投入談判　海峽未來情勢有著落？

川普1日深夜宣布，由於伊朗同意開放海峽並終止核計畫，他決定暫停對該國的大規模軍事打擊計畫，而且以色列也支持這項決定。不過，當時德黑蘭否認達成任何協議。

如今隨著美伊重新推動協議談判的消息傳出，伊朗官媒也透露，該國與阿曼針對荷莫茲海峽共同管理機制的協商，也已進入最後階段。

先前簽署的諒解備忘錄要求伊朗全面開放荷莫茲海峽60天，但未對60天之後的安排施加任何限制，隨後因雙方對海峽主權各執一詞而破局。美國總統川普堅稱海峽應該開放，德黑蘭則認為協議賦予該國主導船隻航行路線的權力。

▼美國與伊朗曾在瑞士舉行首輪談判。（圖／路透）

▲▼ 美國與伊朗在瑞士舉行首輪談判。（圖／路透）

卡達是關鍵　沙烏地也促和

據悉，卡達是促成這次情勢轉折的關鍵角色。7月31日至8月1日，該國官員在美國、伊朗及阿曼之間積極斡旋，向川普爭取到額外1天的談判時間，並且換來伊朗同意開放海峽的成果。

沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）1日致電川普，力勸放棄打擊行動。但據《華爾街日報》2日報導，阿拉伯聯合大公國的立場截然相反，積極遊說川普採取更強硬行動。阿聯主張，若美國不加大施壓，包括控制荷莫茲海峽，甚至發動地面入侵行動，伊朗革命衛隊根本不會讓步。

▼美國與以色列原定共同對伊朗發起打擊計畫，川普卻突然喊卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼以色列總理納坦雅胡在白宮會晤川普時，曾說服由庫德族戰士加入對抗伊朗的戰局。（圖／達志影像／美聯社）

以色列被蒙在鼓裡　看發文才知道

不過《第12頻道》卻指出，以色列事前對於打擊行動取消毫不知情，甚至是看川普發文才獲知消息。以色列總理納坦雅胡、國防部長卡茨等高級官員一度以為，川普發文是為了讓德黑蘭產生錯誤的安全感，稍後才透過軍事及外交官員確認，川普真的已經改變心意。

一名以色列高官坦言，「川普讓我們置身迷霧之中」。他坦言，該國把所有資源投入備戰，卻發現白忙一場，令人十分沮喪，「我們搞不清楚總統的最終目的。」

不過，以色列認為，川普雖在1日宣布取消打擊，之後仍可能瞬間改變心意，因此以色列軍隊依舊處於高度戒備狀態。

 
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