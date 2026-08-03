英「盲男酒駕」被抓了！一路跟隨車尾燈　深夜獨駕240公里

▲英國一名49歲盲人男子，靠著跟隨車尾燈，獨自駕車240公里。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

英國一名49歲盲人男子酒後偷開女友的汽車，竟在深夜獨自行駛長達150英里（約240公里）才被警察攔下。他如今承認危險駕駛、酒後駕車、無駕照或無保險駕駛、未經同意取用車輛等多項罪名，預計9月8日宣判量刑。

汽車失竊追查 他左右飄移被攔下

Metro報導，警方獲報得知一輛Vauxhall Meriva失竊，立即展開追查。但直到6月29日凌晨1時45分，霍爾（Anthony Hall）駕車行經卡萊爾（Carlisle）44號交流道附近時，才因車輛在2條車道之間左右飄移，而且明顯偏向路肩，被國道巡警攔下盤查。

根據警方描述，霍爾身上明顯散發酒氣，並且坦承上路之前飲用紅酒。酒測結果顯示，呼氣酒精濃度為每100毫升46微克，已超過英國法定上限35微克。

令員警詫異的是，霍爾隨後坦承他不僅沒有駕照，未告知女友擅自開走車輛，而且已經失明長達2年。他一路跟隨貨櫃車尾燈，從西約克郡哈德斯菲爾德（Huddersfield）橫跨150英里抵達英格蘭北部，在大約2小時的車程中，竟未發生任何意外。

Blind drink-driver took partner's car without permission and travelled 150 miles using lorry lights as his guide https://t.co/i8pjP7ATol — Daily Mail (@DailyMail) July 31, 2026

盲人獨駕沒出事 檢察官也稱奇蹟

此案在卡萊爾李克蓋特裁判法院（Rickergate Magistrates' Court）開庭審理。

檢察官巴斯拉（Suresh Basra）指出，霍爾被登記具備盲人身分，雖然沒有前科且平時品行良好，這次卻決定罔顧道路法規，並冒著傷害他人的風險開車上路，「未造成任何傷亡實屬奇蹟」。

辯護律師則請求法院在量刑前先完成人格背景調查報告，已獲得法官同意，全案延後至9月8日宣判量刑。

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