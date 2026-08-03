台灣太美了！單車環島紅到國外　BBC記者專文讚爆：不慢慢來不行

▲BBC旅遊版近日特別刊出一篇題為「1000公里環台單車之旅」的專文。（圖／翻攝自BBC）



記者張方瑀／綜合報導

在台灣，騎單車環島幾乎是許多人青春記憶裡必做的一件事，而這股熱血風潮如今也席捲了國際！英國廣播公司（BBC）旅遊版近日特別刊出一篇題為「1000公里環台單車之旅」的專文，作者納切森（Andrew Nachemson）透過親身環島的經歷，向全球讀者大力推薦這趟充滿自然絕景與濃厚人情味的寶島之旅。

青春的成年禮 《練習曲》掀起1000公里熱血狂潮

根據《中央社》報導，納切森在文章中提到，對於許多台灣學子而言，單車環島宛如一場神聖的「成年禮」。這股風氣的起點，很大程度歸功於2000年代上映的經典國片《練習曲》，男主角耗時7天騎鐵馬繞行台灣的熱血故事，成功喚醒了無數台灣人的環島夢，也讓這條長達約1000公里的順時針路線成為經典。

看準了這波單車熱潮，台灣官方也在2015年正式出手，將這條環形路網整合並命名為「環島1號線」，打造出國家級的騎乘環境。車友們從繁華的台北起步，沿途盡收北海岸的奇岩與純樸漁村風光，接著切入寧靜絕美的東海岸，再一路向南迎向熱情的白沙灘，最後回到高度發展的西部都會區，一趟旅程就能飽覽台灣豐富多變的面貌。

闖入「另一個世界」 東海岸原民文化與壯闊山海交織

「環島最棒的地方，在於你可以隨心所欲地決定起點，或者像我一樣，只挑選其中一段來細細品味。」納切森分享了自己從台北一路騎到台東的「半環島」體驗。他回憶，離開都會區後，他先在基隆廟口夜市用湯包和鰻魚大飽口福，接著穿越打著燈光的福隆舊草嶺隧道。

當他終於抵達東海岸的最北端時，眼前浩瀚的太平洋取代了狹窄的海峽，連綿的高山與挺拔的棕櫚樹交相輝映，讓他忍不住驚呼，彷彿一腳踏進了「另一個世界」。

▲花東縱谷國家風景區管理處推出整年都能走訪花蓮的慢行遊程。（圖／縱管處提供）



除了自然美景，東台灣深厚的原住民底蘊也讓他深深著迷。納切森在旅程中多半選擇入住充滿溫度的家庭式民宿，在都蘭的「哇軋力共」民宿裡，阿美族管家Siloko Akila與他分享，儘管環島正夯，但真正願意停下腳步、深入感受原民文化的旅人卻不多。

不過，這裡的「人情味」絕對令人難忘，伴隨著紀錄片裡阿美族與自然共存的畫面，夜晚的民宿響起了吉他聲與動人的原民古調，甚至還有台灣年輕旅客熱情地與他分享高中學習原民語的點滴。

爆胎遇神救援 滿房老闆熱心幫找住宿

這趟為期11天的騎行中，納切森徹底體會到什麼叫作「把旅客當家人」的台式好客精神。他感動地舉例，有次在北海岸不慎爆胎，立刻就有熱心的台灣車友停下來神救援幫忙補胎；當他披星戴月趕到花蓮瑞穗時，原本打算入住的民宿早已客滿，但老闆卻沒有將他拒之門外，反而熱心地狂打電話，硬是幫他湊到了一處落腳地。

更暖心的是，抵達新住處後，素昧平生的房客還堅持請他喝豬肉湯、吃炒麵，沿途更有無數搖下車窗對他比讚、大喊「加油」的陌生人。

「台灣太美了，不慢慢來不行」

這趟旅程讓納切森唯一覺得可惜的，就是沒有多安排幾天休息日，好讓他能鑽進那些鮮為人知的隱密村落探險。他在途中也採訪了幾位環島前輩，像是已經騎完全台4、5次的台北居民Ethan就直言，因為「台灣太美了，總是有新東西可以看」，所以每一次出發都會刻意挑選不同的路線。

此外，納切森在東海岸還偶遇了曾經「徒步環島」的郭小姐與陳小姐。回憶起這段相遇，郭小姐對他說的一句話，至今仍深深烙印在納切森的心底，也為這趟旅程下了最好的註解：「台灣太美了，不慢慢來不行。」