WHO示警！高溫破40度「電風扇成凶器」　酷暑4大保命原則曝

▲ 開冷氣搭配電扇可使體感溫度降低約4度。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓2日高溫飆破42.5度，酷暑持續之際，世界衛生組織（WHO）發布極端高溫健康防護指引，提出「避暑、降低室溫、補水降體溫、保護幼兒」4大核心原則，提醒民眾嚴防熱傷害。

1. 避暑

陽光下體感溫度可能比實際氣溫高出10至15度，最熱的時段應避免外出與劇烈身體活動，外出時應盡量待在陰涼處。

一天應有2至3小時待在涼爽處，下水時則應避免單獨游泳，以防止溺水風險，並隨時關注高溫警告及相關資訊。

2. 保持屋內涼爽

白天應關閉窗簾與百葉窗阻擋陽光直射，待夜間氣溫下降後再開窗通風，並盡量減少使用電器以降低室內熱源。

WHO還點出一項常見的誤解——電風扇並非萬能，當環境氣溫超過40度，電風扇吹出的熱風反而可能使體溫升高。

開冷氣時最好將溫度設定在27度，並搭配電風扇使用，可使體感溫度降低約4度，且最高可省下3成電費。

3. 降低體溫及補充水分

酷暑之下每小時至少應喝一杯水，每天至少攝取2至3公升，並選擇輕薄寬鬆的衣物，或以濕毛巾、噴霧方式為皮膚降溫。

WHO也呼籲主動關心周遭弱勢族群，包括65歲以上長者、獨居者、患有心臟或腎臟疾病者及身心障礙者，應定期確認他們的狀況。

4. 嬰幼兒及兒童保護

WHO警告，絕對不能將兒童或寵物單獨留在車內，即便只是短短幾分鐘，車內溫度也可能急速攀升至危險程度。

另一個常被忽略的細節是嬰兒車，以乾燥布料覆蓋嬰兒車反而會使車內溫度升高，正確做法是將薄布打濕並定期補水，搭配手持風扇加強降溫效果。

WHO數據指出，2000年至2019年間，全球每年平均約有48.9萬人因極端高溫相關疾病死亡，強調高溫絕非單純的不適，而是嚴重的健康威脅。