川普放話「二戰後最大攻勢」突喊卡！　防長警告：美軍嚴陣以待

▲ 川普在空軍一號上受訪。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間2日宣布，與伊朗的談判將於3日下午恢復，此前他以「為世界未來利益」為由，臨時取消一波號稱「二戰以來規模最大」的軍事打擊行動，但強調美軍戰備未曾鬆懈。

盟友力促喊停 談判聚焦無核化與荷莫茲

川普搭乘空軍一號返回華府途中向媒體表示，伊朗已掌握美方攻擊計畫的規模，「他們知道攻勢的程度，因為他們看到它的成形。現在我們正以談判形式和他們交涉，明天下午開始，我們拭目以待。」

他透露，取消攻擊是因沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達等盟友及伊朗的請求，各方認為和談仍有空間，「我們都準備好了，但當盟友要求喊停，我們只能說，『好吧，讓我們看看。』他們提出請求的原因是認為存在達成協議的可能，包括荷莫茲海峽的問題，以及伊朗無核化的協議。」

川普、防長警告 準備好發動二戰來最猛攻勢

此前川普在自家社群平台Truth Social發文，以強硬措辭警告德黑蘭，美國擁有「二戰以來前所未見的軍事恐怖、力量與能力」。國防部長赫格塞斯也在X平台發文附和，稱美軍「嚴陣以待，且依然維持二戰以來最高戰備狀態」。

沙國官媒2日證實，王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）與川普通話，力促緊張局勢降溫。不過伊朗官媒否認曾主動要求美方停止攻擊，《法斯通訊社》甚至嘲諷，「川普這個蠢貨已黔驢技窮。」