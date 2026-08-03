女友墳前輕生！他獨逃「哈瑪斯血洗音樂節」　2年多後心碎亡

▲女友巴爾達遭哈瑪斯殺害的2年多後，阿斯拉夫在她墳前輕生。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

以色列男子阿斯拉夫（Bar Asraf）1日在已逝女友的墳墓前持槍輕生。將近3年前的2023年10月7日，他的摯愛在「Nova音樂節」慘案中遭哈瑪斯殺害，未料他如今也選擇結束生命。

JFeed等以媒報導，30歲的阿斯拉夫被發現陳屍在約旦河西岸埃爾卡納（Elkana）墓園，胸口有明顯槍傷，而這裡正是他女友巴爾達（Liron Barda）的長眠之處。醫護人員趕抵現場後，當場宣告他已不治。

法裔猶太社運人士本海姆（Jérémy Benhaïm）在X平台透露，阿斯拉夫一直與女友家人保持聯繫，頻繁探訪巴爾達父母，致力守護女友的記憶，未料最終選擇以此方式告別。

Boyfriend of woman murdered by Hamas in October 7 massacre shoots himself dead beside her grave https://t.co/4sILLq5NOL — Daily Mail (@DailyMail) August 3, 2026

當年哈瑪斯越境突襲以色列南部舉辦的「Nova音樂節」，一共奪走378條生命。事發當天，26歲的巴爾達在現場擔任調酒師，遭突襲後拒絕撤離，而是留下來救治傷患，現場影片也曾拍下她照顧他人的身影。

巴爾達的父親阿維（Avi）回憶，「我那天早上跟她通話，叫她離開那裡，她拒絕了，說有傷者需要照料，她要留下來。她就是這樣，若她答應逃走，我反而會感到意外。」

「Nova音樂節」倖存者輕生事件仍在持續發生，2024年4月一篇報導指出，慘案發生後的短短半年內，已有近50人選擇自我了結。

就在不到1年前的2025年10月，同為倖存者的28歲男子沙列夫（Roei Shalev）在內坦亞高速公路出口被發現陳屍一輛燃燒車內，並且留下訊息表示，「我真的很抱歉，我再也無法承受這份痛苦。」此前，他在「Nova音樂節」目睹女友被哈瑪斯殺害。

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