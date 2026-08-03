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南華早報：若爆台海衝突　解放軍航母「關鍵戰場」在台灣東部

▲▼2024年7月，日本驅逐艦曙號（Akebono）在菲律賓海拍到中國海軍山東艦航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲2024年7月在菲律賓海，日本驅逐艦曙號（Akebono）拍到中國海軍航母「山東艦」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《南華早報》報導，數十年來，菲律賓海都被視為美軍及盟友馳援台灣的通道。而多名專家分析指出，隨著中國軍隊持續往西太平洋推進，北京可能試圖在台灣東部部署航母打擊群，挫敗任何干預行動，讓這片海域成為關鍵戰場。

航母非攻擊主力？協調作戰、威嚇外國軍隊

非營利智庫「議會政策倡議」（Parley Policy Initiative）主任博薩克（Michael Bosack）指出，菲律賓海將是「航母作戰的決定性位置」。解放軍在此部署航母打擊群，不僅能夠形塑更廣泛的海上戰場空間，也有助於建立緩衝區，「在外國海上力量投入戰局之前，率先挫敗對方的行動。」

美國空軍中國航太研究所（China Aerospace Studies Institute）所長穆瓦尼（Brendan Mulvaney）直言，「最常見的錯誤」就是以為北京採購類似美國航母打擊群的船艦，就代表解放軍也會按照美軍模式使用它們。

▼中國航母福建號。（圖／達志影像／newscom）

▲▼ 中國大陸福建號航空母艦。（圖／達志影像／newscom）

他認為，中國已有足夠的陸基航空兵力、飛彈、水面艦艇與潛艦，可在近海作戰。因此，航母的主要功能並非發動攻擊，而是作為「海上聯合作戰火力體系」的一環，將軍艦、潛艦、轟炸機與飛彈連結起來，引導並協調更大範圍的作戰行動，「避免對手持續保持鎖定目標的能力，或許比對台灣實施大規模打擊更重要。」

美國海軍戰爭學院（US Naval War College）海軍戰略學者霍姆斯（James Holmes）也指出，北京最大的海軍挑戰是突破第一島鏈，建立進入太平洋的可靠途徑。他以「堡壘式艦隊」（fortress fleet）形容，解放軍航母的核心任務是擴大並確保中國能夠抵達更廣泛海域，同時與大陸上的戰機與飛彈部隊保持整合。

報導指出，去年11月解放軍航母「福建號」正式服役後，上述戰略變得愈加可行。一旦福建號全面投入行動，其電磁彈射系統將能夠發射更重型的戰機，包括KJ-600空中預警機，擴大偵查與指揮範圍至菲律賓海。

▼日本海上自衛隊最上級隱形護衛艦「三隈號」，停泊在橫須賀海上自衛隊海軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本海上自衛隊最上級隱形護衛艦「三隈號」停泊在橫須賀海上自衛隊海軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

多層防禦保護　出動航母仍有風險

不過，在更遙遠的海域作戰，也可能帶來風險。日本海上自衛隊、東京不斷擴大的飛彈能力、盟友潛艦及遠程空中力量，都可能威脅位於台灣東部、超出中國空軍及飛彈部隊最密集防禦範圍的航母打擊群。

蘭德公司（Rand Corporation）日本研究主任霍農（Jeffrey Hornung）直言，「若北京認為能夠利用航母輕易將戰局轉為對己方有利，恐將大失所望。」他指出，日本持續擴大的反擊能力與潛艦部隊，可能對台灣海峽以東的解放軍航母構成威脅。

不過，美國海軍戰爭學院中國海事研究所（China Maritime Studies Institute）主任夏曼（Christopher Sharman）提醒，解放軍也深知航母是高價值資產，因此可能透過戰機、潛艦及護航艦構成的「多層防禦體系」加以保護，而非使其不必要地暴露在衝突激烈的海域中。

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