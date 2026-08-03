「你也要小心」成遺言！熊本AEON店長喪命　夫崩潰：為何沒叫住她

記者張方瑀／綜合報導

日本熊本縣嘉島町「永旺夢樂城熊本」（AEON Mall熊本）在地震後發生嚴重爆炸，造成一名39歲的服飾店女店長不幸罹難。她的丈夫在接受媒體採訪時悲痛表示，意外發生前兩人才剛通完電話確認平安，沒想到妻子疑似為了顧及店面再度折回商場，就此天人永隔，讓他懊悔痛哭，「到底為什麼沒有在電話裡叫她『不要回去』？」

最後3分鐘的通話

「你那邊還好嗎？」「我沒事。」這名39歲的丈夫回憶，在7月28日下午4時半左右、也就是地震剛發生後不久，曾接到妻子打來的電話。

兩人在短短3分鐘的通話裡，確認了就讀國一的13歲長子與家中的狀況；怎料掛斷電話後，商場隨即發生爆炸意外，當他再次撥打妻子的手機時，卻再也無法接通。

太平間認屍淚崩：為何沒叫她別回去

意外發生後，丈夫每天都守在現場等待救援消息，食不下嚥也無法入眠，直到事發第3天接到警局通知，兩人才終於在太平間重逢。看著妻子身上怵目驚心的傷痕，他再也控制不住潰堤的淚水。

▲日本九州熊本縣7月28日發生強震，大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）



警方研判，妻子是在商場後台的出口附近被尋獲，疑似遭到掉落物砸中壓住，但也安慰家屬「痛苦的時間應該很短」。

由於妻子生前是商場2樓服飾店的店長，丈夫悲痛地說，「我老婆是個責任感很強的女人。她可能是想著要趕快恢復營業，才跑回去整理店面的。我怎麼就沒在電話裡叫她『不要回去』呢？」

未能實現的婚紗夢

據了解，這對夫妻從國中就認識，結婚大約15年，但礙於時間配合不上始終未能舉辦婚禮，兩人曾約定好總有一天要穿上婚紗拍張照。

此外，妻子生前熱愛美食，曾擔任廚師的丈夫時常為她下廚做義大利麵或玉子燒，雖然妻子總是吃得津津有味，卻鮮少給出滿分100分，因此「讓老婆吃到讚不絕口」一直是他最大的夢想。

面對愛妻驟逝，丈夫決定在3日舉行的告別式上，將妻子夢寐以求的婚紗擺在會場，並準備了一家妻子生前曾大讚「100分」的飯糰店玉子燒，放進棺木中陪伴她。他望著天空心碎表示，如果爆炸能晚個10秒發生就好了，「以後，我會跟兒子一起，把妻子的夢想一個一個實現。」