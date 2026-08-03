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俄軍狂轟烏克蘭釀9死！27枚飛彈「只攔下1枚」 澤倫斯基絕望求援

▲▼俄羅斯連日對烏克蘭發動大規模致命空襲。（圖／路透）

▲俄羅斯連日對烏克蘭發動大規模致命空襲。（圖／路透，下皆同）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯連日對烏克蘭發動大規模致命空襲，造成首都基輔與周邊地區至少9人死亡、30人受傷。面對俄軍猛烈攻勢，烏克蘭防空系統已不堪負荷，俄軍發射27枚彈道飛彈竟只成功攔截1枚。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）為此再度向西方國家發出緊急呼籲，期盼盡速提供防空系統。

飛彈狂轟釀9死　22歲年輕警救援慘殉職

根據CNN報導，這已是俄軍兩天內發動的第二次大規模空襲。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，最新一波攻擊針對基輔及周邊地區，造成至少9死30傷，死者中包含4名孩童。索洛米揚卡區（Solomyanske district）一棟5層樓公寓遭火箭殘骸砸中，引發庭院大火，有民眾受困其中。

這場空襲也奪走了一名年輕警察的生命。基輔巡邏警察局悲痛證實，22歲的員警捷列欣（Yehor Terekhin）與搭檔在砲擊現場協助救援時，慘遭俄軍打擊擊中同一地點，捷列欣不幸身受重傷殉職。

▲▼俄羅斯連日對烏克蘭發動大規模致命空襲。（圖／路透）

27枚飛彈「只攔下1枚」 澤倫斯基痛心求援：就是現在

面對俄羅斯發射27枚彈道飛彈卻只攔下1枚的窘境，澤倫斯基坦言，烏克蘭正面臨美製「愛國者」攔截飛彈嚴重短缺的危機，而這是唯一能擊落特定先進彈道飛彈的系統。

澤倫斯基在Telegram上寫道，「我們缺乏愛國者系統的飛彈。正是因為缺少這些反彈道攔截飛彈，才助長了俄羅斯發動如此致命的攻擊。」

他強調，合作夥伴必須明白，防空系統不能只放在倉庫裡應付假設性情況，「而是現在這裡就迫切需要。每一套反彈道飛彈都能拯救我們人民的性命，而每一個缺乏這些飛彈的夜晚，都會帶來死傷。」

這波攻擊首當其衝的是基輔，但第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）、蘇梅州（Sumy）、哈爾科夫州（Kharkiv）和波爾塔瓦州（Poltava）也遭到鎖定。澤倫斯基補充，包含立陶宛大使館（Lithuanian embassy）、一所學校與18棟建築物及基礎設施皆受損。

▲▼俄羅斯連日對烏克蘭發動大規模致命空襲。（圖／路透）

事實上，近幾週的情況已越來越令人絕望。本週稍早，一枚彈道飛彈直接砸中第聶伯羅州拉杜什內（Radushne）村的一處民宅，造成一家6口命喪黃泉，其中包含4名孩童。地方當局數據顯示，過去24小時內，烏克蘭全國累計已有至少14名平民死亡、87人受傷。

川普態度急轉彎　擔心武器未來對付美國

就在烏克蘭陷入防空危機之際，美國總統川普卻對軍援態度出現大轉彎。川普上個月才在土耳其的北約（NATO）峰會場邊，拋出允許烏克蘭自行製造愛國者攔截飛彈的想法來協助抗俄，但上周五（7月31日）卻改口表示猶豫。

川普在大衛營（Camp David）的內閣會議上坦言，「我們正在討論這件事，但要把那樣的技術送出去真的很難。我們必須非常小心。」他甚至特別表達了疑慮，擔心烏克蘭有朝一日可能會拿愛國者飛彈來對付美國，儘管他也承認這發生的機率極低。

另一方面，俄羅斯國防部則宣稱，俄軍在夜間成功攔截並摧毀了274架鎖定俄羅斯領土（包含莫斯科地區）的烏克蘭無人機。

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