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哈瑪斯才點頭繳械！以軍連2晚「狂轟加薩」釀13死　9歲童慘死家中

記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦官員指出，以色列連續第二個夜晚對加薩走廊發動空襲，造成至少13人喪生，其中包含多名孩童。然而，這場轟炸發生的幾天前，哈瑪斯（Hamas）才剛同意一項解除武裝計畫，準備將武器全數交出；以色列高層官員則對此強硬指出，目前根本尚未達成任何停止攻擊的協議。

一家3口慘死屋內　以軍稱擊斃哈瑪斯指揮官

根據BBC報導，加薩民防局表示，以色列軍機鎖定加薩市、汗尤尼斯（Khan Younis）與迪爾巴拉（Deir el-Balah）發動攻擊。

在汗尤尼斯，一戶民宅遭到轟炸，造成父母與年僅9歲的兒子一家3口不幸喪命；迪爾巴拉一棟公寓大樓遭擊中，釀成一男一女身亡；加薩市與北部賈巴利亞（Jabalia）附近也分別有住宅遇襲，造成3人死亡，其中包含一名孩童。

▲▼以色列空襲加薩釀13死。（圖／路透）

▲以色列空襲加薩釀13死。（圖／路透）

對此，以色列國防軍（IDF）發言人表示，軍方本次行動鎖定的是內部的軍事人員。以軍2日在X平台上發文指出，他們擊斃了2名分別來自精銳「努赫巴部隊」（Nukbha force）與馬加齊營（Maghazi Battalion）的哈瑪斯指揮官，加上上週在北部除掉的另1名賈巴利亞營的武裝份子，這3人原本都正計畫對以色列目標發動攻擊。

川普大讚「中東跨大步」　以國高官不買單

這波空襲發生的時機格外敏感。幾天前，自2007年起統治加薩、被英國列為恐怖組織的哈瑪斯，才剛接受美國總統川普（Donald Trump）主導的「和平委員會」（Board of Peace）解除武裝計畫。川普上週才堅稱以色列對這份協議非常滿意，更形容這是中東跨出的一大步。

不過，以色列方面顯然不這麼認為，對於哈瑪斯是否真會交出控制權抱持高度懷疑。

根據《路透社》報導，以色列能源部長科恩（Eli Cohen）2日直言，目前根本沒有達成任何停止攻擊加薩的協議，並稱加薩已有70%區域在以軍控制下；他強調，儘管和平計畫要求以軍撤出，但如果哈瑪斯不解除武裝，以色列就有必要完全接管加薩。

▲▼以色列空襲加薩難民營的藥品倉庫。（圖／路透）

▲以色列空襲加薩難民營的藥品倉庫。（圖／路透）

和平計畫剛出爐　加薩已淪6000萬噸廢墟

這項解除武裝計畫是美國斡旋的停火計畫第二階段，去年9月公布的20點聲明中，包含成立和平委員會監督、哈瑪斯解除武裝、以軍撤出及加薩重建。上週剛出爐的15點路線圖則明訂，將啟動程序盤點並封存重型武器、軍事基地與地道，但前提是以色列必須先兌現初步停火協議的承諾。

外界預期武器將交由目前在埃及開羅辦公的「巴勒斯坦國家委員會」（Palestinian National Committee）管理，但該獨立官僚團體至今尚未進入加薩。

然而，自去年10月所謂的停火協議生效以來，已有超過1100名巴勒斯坦人遭殺害。根據BBC事實查核中心去年11月取得的衛星影像，以軍在停火後繼續控制的地區，已摧毀逾1500棟建築，實際數字恐遠高於此；聯合國（UN）更估計，自2023年10月至今，當地已產生高達6000萬噸的瓦礫堆。

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