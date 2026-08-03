快訊／美日聯手「干預匯市」救日圓！　川普證實：日本求助我們

▲美國東部時間7月31日，日本財務省與美國財政部攜手進行了買進日圓的匯市干預行動。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國東部時間7月31日，日本財務省與美國財政部攜手進行了買進日圓的匯市干預行動。對此，美國總統川普2日證實此消息，直言這是為了伸出援手支持日本；美國財政部長也發文力挺，強調強力支持日本糾正日圓嚴重低估的狀況，並大讚高市內閣正邁入「安倍經濟學」令人期待的新階段。

美日緊密溝通 不排除進一步聯合干預

日本財務省聲明指出，此次聯合行動是基於2025年9月發布的《日美財務大臣聯合聲明》所執行。日本財務省與美國財政部均強調，目前正密切關注局勢發展，雙方與日本央行保持緊密溝通，未來若有必要，絕不猶豫再次參與進一步的聯合干預行動。

此外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也指出美國聯準會（Fed）的「外國與國際貨幣當局附買回交易設施」（FIMA Repo Facility）是一項重要的防線，並鼓勵在未來幾個月內擴大其規模；日本也預計在未來將善用該項設施。

日圓狂升創兩個半月新高

受美日聯合干預行動影響，外匯市場的日圓匯率在3日上午7時多，一度來到1美元兌156日圓左右，創下自5月中旬以來、睽違約兩個半月的新高升值水準；隨後，匯率則落在1美元兌157日圓出頭的區間震盪走穩。

川普：日本飽受貶值所苦向美求助

針對美國政府為何買進日圓干預匯市，川普2日接受媒體採訪時回應，這是為了力挺日本貨幣。川普表示，「日本先前因為日圓貶值吃盡苦頭，確實需要一些幫忙，我們隨時都願意拉日本一把。」

他還特別補充說道，「說真的，除了珍珠港事件之外，日本一直以來對美國都相當不錯。」川普強調，買進日圓不僅是美日友好的展現，對美國自身的經濟利益也有所幫助。

美財長力挺高市內閣：經濟安全即國家安全

貝森特針對此次匯市干預發表聲明指出，川普政府為美國值得信賴的夥伴提供實質支持，「經濟安全即國家安全，而美日同盟正是建立在這兩者之上。」

他強調，7月31日的聯合外匯行動，遏制了日圓無序的波動，美方強烈支持日本採取果斷的市場與貨幣措施，以糾正日圓被嚴重低估的狀況。

貝森特更直言，日本高市內閣正邁入「安倍經濟學」令人期待的新階段，因為近15年來強而有力的刺激措施，已經創造出持久且強健的經濟基本面動能。