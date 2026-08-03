馬杜洛垮台後　委內瑞拉多明尼加同意關係逐步正常化

▲委內瑞拉總統馬杜洛年初遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

委內瑞拉與多明尼加2日同意推動雙邊關係正常化。多明尼加因2024年委內瑞拉總統大選爭議，與國際社會一同質疑選舉結果，雙方隨後斷交。

法新社報導，委內瑞拉外交部發表聲明表示，兩國已就外交關係「逐步正常化」的談判路線圖達成共識，並將朝全面恢復邦交努力。

遭批專制統治的委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今年1月遭美軍推翻並逮捕，目前與妻子一同在紐約接受毒品走私案件審判。

馬杜洛曾在2024年宣布贏得總統大選、取得第3個任期，但美國支持的反對派公布計票結果，主張候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）才是壓倒性勝選者。包括多明尼加在內的多國質疑選舉結果，委內瑞拉隨後宣布與其斷交。

今年2月，代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）為推動委內瑞拉重返國際社會，已與多明尼加達成恢復兩國航班及領事服務的協議。委內瑞拉外交部表示，雙方如今進一步同意朝全面恢復外交關係邁進。

過去兩周內，委內瑞拉也分別與秘魯、智利展開修復關係行動。兩國同樣因2024年總統大選爭議而與委內瑞拉斷交。