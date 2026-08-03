中東盟友急求情！　川普證實3日「與伊朗重啟談判」

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，在他宣稱取消對伊朗的一場「大規模攻擊」後，美方與伊朗的對談將於當地時間3日正式重啟。川普強調，盟友與伊朗皆開口請求取消行動，目前雙方已針對荷莫茲海峽與核武問題展開溝通。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



川普證實取消攻擊行動 雙方談判3日下午登場

根據CNN報導，川普於2日在空軍一號（Air Force One）上向媒體表示，美方與伊朗的對話將在3日重啟，「他們知道攻擊的規模有多大，因為他們眼睜睜地看著部隊和裝備在整備。現在我們要做的，就是透過談判的方式跟他們對話。談判會在明天下午開始，我們就拭目以待吧。」

川普透露，包含沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達等中東盟國以及伊朗本身，都紛紛請求他取消這次預定的軍事打擊，「我們本來都準備好要動手了，但當盟友們開口要求取消時，確實讓我們有點猶豫，想說『好吧，那就再看看吧。』」

聚焦荷莫茲海峽與無核化 美軍仍「子彈上膛」備戰

針對談判內容，川普指出，各方之所以請求取消攻擊，是因為認為還有達成協議的空間，「目前針對荷莫茲海峽已經有協議方向，接著也會針對核武達成共識，或者你可以稱之為伊朗無核化，我個人是稱它為伊朗無核化。」

沙烏地阿拉伯官方通訊社2日報導，沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）已與川普通電話，力促局勢降溫；消息人士也向CNN透露，王儲確實在通話中對空襲伊朗的計畫表達疑慮。

儘管川普拒絕回應攻擊目標是否包含能源設施，但他1日仍於自家社群媒體「真實社交」（Truth Social）發文強調，美軍對抗伊朗依然處於「子彈上膛、隨時準備出擊」的備戰狀態。

伊朗官媒強烈否認求情 狠嗆川普「蠢蛋招數用盡」

面對川普的說法，伊朗官方媒體對外嚴正否認曾要求美方停止攻擊計畫。

伊朗半官方的《法斯通訊社》更於2日公開發文反擊表示，「川普這個蠢蛋已經招數用盡了！」使雙方在談判前夕的氛圍依舊相當緊繃。