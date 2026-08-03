　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

中東盟友急求情！　川普證實3日「與伊朗重啟談判」

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，在他宣稱取消對伊朗的一場「大規模攻擊」後，美方與伊朗的對談將於當地時間3日正式重啟。川普強調，盟友與伊朗皆開口請求取消行動，目前雙方已針對荷莫茲海峽與核武問題展開溝通。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

川普證實取消攻擊行動　雙方談判3日下午登場

根據CNN報導，川普於2日在空軍一號（Air Force One）上向媒體表示，美方與伊朗的對話將在3日重啟，「他們知道攻擊的規模有多大，因為他們眼睜睜地看著部隊和裝備在整備。現在我們要做的，就是透過談判的方式跟他們對話。談判會在明天下午開始，我們就拭目以待吧。」

川普透露，包含沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達等中東盟國以及伊朗本身，都紛紛請求他取消這次預定的軍事打擊，「我們本來都準備好要動手了，但當盟友們開口要求取消時，確實讓我們有點猶豫，想說『好吧，那就再看看吧。』」

聚焦荷莫茲海峽與無核化　美軍仍「子彈上膛」備戰

針對談判內容，川普指出，各方之所以請求取消攻擊，是因為認為還有達成協議的空間，「目前針對荷莫茲海峽已經有協議方向，接著也會針對核武達成共識，或者你可以稱之為伊朗無核化，我個人是稱它為伊朗無核化。」

沙烏地阿拉伯官方通訊社2日報導，沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）已與川普通電話，力促局勢降溫；消息人士也向CNN透露，王儲確實在通話中對空襲伊朗的計畫表達疑慮。

儘管川普拒絕回應攻擊目標是否包含能源設施，但他1日仍於自家社群媒體「真實社交」（Truth Social）發文強調，美軍對抗伊朗依然處於「子彈上膛、隨時準備出擊」的備戰狀態。

伊朗官媒強烈否認求情　狠嗆川普「蠢蛋招數用盡」

面對川普的說法，伊朗官方媒體對外嚴正否認曾要求美方停止攻擊計畫。

伊朗半官方的《法斯通訊社》更於2日公開發文反擊表示，「川普這個蠢蛋已經招數用盡了！」使雙方在談判前夕的氛圍依舊相當緊繃。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台股衝了！二哥漲停鎖死
快訊／國巨連拉漲停！　4檔亮燈狂歡
快訊／股王、股后飆漲停！　千金股18檔亮燈
日天后「低調現身萬豪酒店」0架子吃台菜　被認出反應超親切
分科測驗成績公布　「數甲5標」創3年新低
獨／1股70元抵債！　投資人血虧不滿：真的合理嗎
驚悚畫面！　雙載情侶「撞飛2層樓高」
快訊／哈日族哭暈！　日圓刷10個月最苦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳美伊重啟停火談判　力推荷莫茲海峽「免費開放60天」

高市早苗震後「首度赴熊本勘災」！　將搭直升機視察災情

川普放話「二戰後最大攻勢」突喊卡！　防長警告：美軍嚴陣以待

首爾上班族崩潰！身障團體衝地鐵肉身抗議　2車站一度「過站不停」

台灣太美了！單車環島紅到國外　BBC記者專文讚爆：不慢慢來不行

「你也要小心」成遺言！熊本AEON店長喪命　夫崩潰：為何沒叫住她

俄軍狂轟烏克蘭釀9死！27枚飛彈「只攔下1枚」 澤倫斯基絕望求援

哈瑪斯才點頭繳械！以軍連2晚「狂轟加薩」釀13死　9歲童慘死家中

快訊／美日聯手「干預匯市」救日圓！　川普證實：日本求助我們

馬杜洛垮台後　委內瑞拉多明尼加同意關係逐步正常化

女車手扮OL穿短褲黑絲收75萬遭上銬　嚇哭喊：我又沒怎樣

驚悚！高雄「越野豪門」重機與左轉車相撞　女騎士空中翻滾重摔

川普動手伊朗威脅報復鄰國　美示警：公民應考慮離開中東

驚悚！墾丁佳樂水驚見「台灣獼猴斷掌」　疑遭獵殺砍下警急追查

沈伯洋愛不釋手！　王世堅送水勺寓意深：敢做匏桸「就毋通驚水燙」

貨車開一半突遭「無人機攻擊」！遙控飛機起飛3秒失控　離奇畫面曝

喊任憑沈伯洋差遣　「蔣師」王世堅斷言蔣萬安得意忘形光環將減弱

苗栗黃昏市場前車禍！2行人違規闖馬路…騎士煞不住「3人送醫」

上輩子是貴婦吧？　貓咪用加濕器蒸臉一臉超享受

顏值天花板！20歲日本羽球美少女　田口真彩台北公開賽混雙奪冠

傳美伊重啟停火談判　力推荷莫茲海峽「免費開放60天」

高市早苗震後「首度赴熊本勘災」！　將搭直升機視察災情

川普放話「二戰後最大攻勢」突喊卡！　防長警告：美軍嚴陣以待

首爾上班族崩潰！身障團體衝地鐵肉身抗議　2車站一度「過站不停」

台灣太美了！單車環島紅到國外　BBC記者專文讚爆：不慢慢來不行

「你也要小心」成遺言！熊本AEON店長喪命　夫崩潰：為何沒叫住她

俄軍狂轟烏克蘭釀9死！27枚飛彈「只攔下1枚」 澤倫斯基絕望求援

哈瑪斯才點頭繳械！以軍連2晚「狂轟加薩」釀13死　9歲童慘死家中

快訊／美日聯手「干預匯市」救日圓！　川普證實：日本求助我們

馬杜洛垮台後　委內瑞拉多明尼加同意關係逐步正常化

力挺魏平政！鄭麗文6天2度奔彰化　「龜兔賽跑」信心喊話

砸逾1643萬打造安全通學路　黃偉哲視察民德國中步道成果

社群形象概念廣告出爐　李四川：我知道怎麼鋪新北下一段路

小熊交易補強先發輪值　送出2新秀換來藍鳥王牌高斯曼

傳美伊重啟停火談判　力推荷莫茲海峽「免費開放60天」

羽球新世界排名　「左手重砲」林俊易衝第8、周天成年終賽積分第1

聯發科帶頭衝　IC設計族群5檔飆漲停

高市早苗震後「首度赴熊本勘災」！　將搭直升機視察災情

快訊／屏東牛角灣溪溺水！20歲男大生無生命跡象　送醫搶救中

川普放話「二戰後最大攻勢」突喊卡！　防長警告：美軍嚴陣以待

【車子比你還派】特斯拉AI「精神錯亂」模式開噴國罵　駕駛回嗆竟慘輸啦

國際熱門新聞

22歲女員工折返喪命　社長終於認了

27歲風俗妹「榨乾55歲富商」棄屍琵琶湖

即／美日聯手救日圓　川普：日本求助我們

保溫杯牛奶、果汁都NG！清潔4步一次看

熊本AEON女員工慘死　公司拒回應

紐約驚現「鯊魚哥吉拉」　專家疑核變怪物

29歲AV女優自爆：初夜「獻給出道作」！

中東盟友求情　川普證實：美伊3日重啟談判

伊朗：與阿曼接近達成荷莫茲海峽新航道協議

美In-N-Out漢堡店爆槍擊案！　釀3死2傷

Fed主席「沉默療法」　華爾街警告：股市波動恐加劇

快訊／Netflix登山明星證實罹難！

即／希臘2消防直升機對撞！死傷不明

360萬人追看史上最長航線　飛24小時沒落地

更多熱門

相關新聞

即／美日聯手救日圓　川普：日本求助我們

即／美日聯手救日圓　川普：日本求助我們

美國東部時間7月31日，日本財務省與美國財政部攜手進行了買進日圓的匯市干預行動。對此，美國總統川普2日證實此消息，直言這是為了伸出援手支持日本；美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也發文力挺，強調強力支持日本糾正日圓嚴重低估的狀況，並大讚高市內閣正邁入「安倍經濟學」令人期待的新階段。

伊朗：與阿曼接近達成荷莫茲海峽新航道協議

伊朗：與阿曼接近達成荷莫茲海峽新航道協議

川普攻伊朗喊卡！沙國曾致電關切　內容曝

川普攻伊朗喊卡！沙國曾致電關切　內容曝

紐時：伊朗下一盤大棋　逼川普付出代價

紐時：伊朗下一盤大棋　逼川普付出代價

美將領示警：驅逐艦短缺　難保以色列

美將領示警：驅逐艦短缺　難保以色列

關鍵字：

美國伊朗美伊戰爭川普

讀者迴響

熱門新聞

台玻夫人長子輕生亡 　娶「最美老闆」不到2年

人妻激戰男同事　情趣用品還是老公送的

千千拍照遮手掌心？　護理人員揭真相：對指紋、瞳孔也會特別留意

EZWay是私人公司營運　掀個資爭議

童拿桿欲打人！志工阻止遭展櫃刺進鎖骨

台玻夫人長子輕生亡 　「活49歲找到愛」卻傷心收場

白海豚颱風一路向西　各國路徑曝

台股處置制度挨轟過時30年！王世堅提3改革

彰化媳「遭公公性侵懷孕」含恨亡　法院還公道

台玻夫人長子輕生亡　極密治喪曝光

中颱白海豚「周末全台雨最大」　可能發海警

9年手遊突宣布「隔天停服」玩家錯愕

白海豚颱風2走法　AI最新估「轉彎北上」

22歲女員工折返喪命　社長終於認了

殺人棄屍逃死！顧家男妹妹崩潰：司法沒救了

更多

最夯影音

更多
女車手扮OL穿短褲黑絲收75萬遭上銬　嚇哭喊：我又沒怎樣

女車手扮OL穿短褲黑絲收75萬遭上銬　嚇哭喊：我又沒怎樣
驚悚！高雄「越野豪門」重機與左轉車相撞　女騎士空中翻滾重摔

驚悚！高雄「越野豪門」重機與左轉車相撞　女騎士空中翻滾重摔

川普動手伊朗威脅報復鄰國　美示警：公民應考慮離開中東

川普動手伊朗威脅報復鄰國　美示警：公民應考慮離開中東

驚悚！墾丁佳樂水驚見「台灣獼猴斷掌」　疑遭獵殺砍下警急追查

驚悚！墾丁佳樂水驚見「台灣獼猴斷掌」　疑遭獵殺砍下警急追查

沈伯洋愛不釋手！　王世堅送水勺寓意深：敢做匏桸「就毋通驚水燙」

沈伯洋愛不釋手！　王世堅送水勺寓意深：敢做匏桸「就毋通驚水燙」

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面