Fed主席「沉默療法」　華爾街警告：股市波動恐加劇

▲Fed主席華許。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

今年以來，市場接連面臨戰爭、關稅與通膨等挑戰，如今又迎來新變數，聯準會（Fed）不再提供明確政策指引。華爾街認為過去Fed提供前瞻指引降低市場波動，如今卻減少釋出相關訊號恐帶來更大風險；對此，Fed主席華許（Kevin Warsh）表示，市場應引導央行，而非反過來。

華許（Kevin Warsh）在最新利率決策記者會上，未透露是否、以及何時可能升息。尤其聯邦公開市場委員會（FOMC）12名成員中，有3人主張立即升息，在過去高度共識的決策文化下格外罕見，也讓市場期待主席釋出更多政策方向，但最終未獲明確答案。

Fed減少前瞻指引 市場波動加劇

市場隨即劇烈震盪。美股決策日尾盤賣壓湧現，標普500指數寫下2024年12月以來最差Fed決策日表現，美國10年期公債殖利率升至2025年1月以來高點，VIX恐慌指數也突破20。

Empower首席投資策略師Marta Norton直言，這場記者會的表現令人震驚。

華爾街認為，Fed過去透過前瞻指引降低市場波動，如今政策訊號減少，投資人只能要求更高的風險溢價，以因應政策不確定性。

Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示，市場正提高風險溢價；Integrity Asset Management投資組合經理Joe Gilbert也認為，Fed前瞻指引這個市場錨點如今已不存在。

華許：市場要學著自己判斷

面對質疑，華許表示，希望由市場引導央行，而非央行引導市場，並形容投資人應「學著打球，而不是盯著裁判」。

但市場人士認為，在關稅、中東局勢與油價波動等變數增加之際，Fed減少政策指引反而放大不確定性。Norton直言：「Fed也是場上的球員，不只是裁判。」

華爾街：高波動恐成新常態

Fed決策後，美股連兩個交易日劇烈震盪。花旗環球市場美國股票交易策略主管Stuart Kaiser表示，若Fed持續淡化前瞻指引，市場波動恐成新常態；Norton也認為，未來每次利率決策及傑克森霍爾全球央行年會，都可能成為左右市場的重要事件。

華爾街普遍認為，新任Fed主席的政策風格仍待觀察，但市場已開始適應一個不再依賴前瞻指引的Fed，未來金融市場波動恐更加頻繁。