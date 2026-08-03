　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

摩洛哥稱休達移民潮釀11死　西班牙：累計已72人喪生

▲▼在北非的西班牙飛地休達（Ceuta），大量移民徒步、游泳或乘船從摩洛哥湧入西班牙領土。（圖／路透）

▲在北非的西班牙飛地休達（Ceuta），大量移民徒步、游泳或乘船從摩洛哥湧入西班牙領土。（圖／路透，下同）

記者張靖榕／綜合報導

摩洛哥內政部表示，本周大批移民試圖進入西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta）期間，至少11人死亡；但西班牙方面指出，死亡人數已達72人。

法新社報導，摩洛哥表示，11名死者中有10人溺斃，另有1人從岩石區墜落身亡。西班牙政府駐休達代表崔亞諾（Miguel Angel Perez Triano）則表示，目前掌握的最新死亡人數為72人。

▲▼在北非的西班牙飛地休達（Ceuta），大量移民徒步、游泳或乘船從摩洛哥湧入西班牙領土。（圖／路透）

▲▼在北非的西班牙飛地休達（Ceuta），大量移民徒步、游泳或乘船從摩洛哥湧入西班牙領土。（圖／路透）

據估計，7月29日至31日期間約有6萬名移民湧向休達，多數人游泳越境。事件爆發後，大部分移民已在48小時內自願返回摩洛哥，目前當地大致恢復平靜，西班牙軍警持續在街頭巡邏。

西班牙政府將此次大規模越境歸咎於犯罪集團散布假消息，謊稱西班牙最高法院近期裁決將使移民更容易入境。

不過，部分分析人士認為，摩洛哥可能刻意放寬邊境管制，藉此向西班牙施壓，原因是馬德里近來改善與阿爾及利亞的關係。2021年，摩洛哥也曾放寬管制，導致約1萬名移民湧入休達。

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）2日主日祈禱時也關切休達情勢，呼籲透過「和平、穩定與正義」的方式解決問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台玻夫人重逢長子超戲劇化　傷心返台13年後奇蹟找回
白海豚颱風一路向西　各國路徑曝
台玻夫人長子輕生亡 　「活49歲找到愛」卻傷心收場
快訊／美日聯手救日圓！　川普證實：日本求助我們
川普證實3日「與伊朗重啟談判」
李灝宇安打添打點！老虎11：0完封運動家
台玻夫人長子輕生極密治喪曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈瑪斯才點頭繳械！以軍連2晚「狂轟加薩」釀13死　9歲童慘死家中

快訊／美日聯手「干預匯市」救日圓！　川普證實：日本求助我們

馬杜洛垮台後　委內瑞拉多明尼加同意關係逐步正常化

中東盟友急求情！　川普證實3日「與伊朗重啟談判」

Fed主席「沉默療法」　華爾街警告：股市波動恐加劇

摩洛哥稱休達移民潮釀11死　西班牙：累計已72人喪生

希臘滅火直升機空中相撞2死！　今夏220起森林和農地火災

伊朗：與阿曼接近達成荷莫茲海峽新航道協議

保溫杯裝牛奶、果汁都NG！日大廠公開使用禁忌　清潔4步驟一次看

22歲女員工折返喪命　社長終認了：曾要員工「把營業額放回金庫」

女車手扮OL穿短褲黑絲收75萬遭上銬　嚇哭喊：我又沒怎樣

驚悚！高雄「越野豪門」重機與左轉車相撞　女騎士空中翻滾重摔

川普動手伊朗威脅報復鄰國　美示警：公民應考慮離開中東

驚悚！墾丁佳樂水驚見「台灣獼猴斷掌」　疑遭獵殺砍下警急追查

沈伯洋愛不釋手！　王世堅送水勺寓意深：敢做匏桸「就毋通驚水燙」

貨車開一半突遭「無人機攻擊」！遙控飛機起飛3秒失控　離奇畫面曝

喊任憑沈伯洋差遣　「蔣師」王世堅斷言蔣萬安得意忘形光環將減弱

苗栗黃昏市場前車禍！2行人違規闖馬路…騎士煞不住「3人送醫」

兒虐案北市府扯賴清德　沈伯洋：現在市長叫蔣萬安不是我也不是賴

後勁終結7連敗！洪總仍提醒「投球方式要注意」王柏融無大礙

哈瑪斯才點頭繳械！以軍連2晚「狂轟加薩」釀13死　9歲童慘死家中

快訊／美日聯手「干預匯市」救日圓！　川普證實：日本求助我們

馬杜洛垮台後　委內瑞拉多明尼加同意關係逐步正常化

中東盟友急求情！　川普證實3日「與伊朗重啟談判」

Fed主席「沉默療法」　華爾街警告：股市波動恐加劇

摩洛哥稱休達移民潮釀11死　西班牙：累計已72人喪生

希臘滅火直升機空中相撞2死！　今夏220起森林和農地火災

伊朗：與阿曼接近達成荷莫茲海峽新航道協議

保溫杯裝牛奶、果汁都NG！日大廠公開使用禁忌　清潔4步驟一次看

22歲女員工折返喪命　社長終認了：曾要員工「把營業額放回金庫」

「白海豚別來攪局」　颱風最愛父親節

「Suzuki入門休旅」推新改款！導入1.0升渦輪、配備升級更實用

台股急跌強彈可以追？　專家3招保平安

正妹老師拒絕瘋狂追求　男同事竟偷拍誣陷逼崩潰

「高敏感女孩」的自救方案：遠離情緒風暴、不做過多猜想

哈瑪斯才點頭繳械！以軍連2晚「狂轟加薩」釀13死　9歲童慘死家中

「HONDA Accord改款亮相」台灣評估美製進口！油電省油迎戰TOYOTA Camry

8月3日星座運勢／水瓶激情燃燒甜蜜　金牛綻放愛情火花

LINE聊天訊息好亂！　1功能秒分類官方帳號、好友和群組

台股「真正落底」　要看4訊號

【雙雙倒地】台中22歲騎士煞停禮讓救護車　遭後方機車追撞

國際熱門新聞

27歲風俗妹「榨乾55歲富商」棄屍琵琶湖

22歲女員工折返喪命　社長終於認了

保溫杯牛奶、果汁都NG！清潔4步一次看

即／美日聯手救日圓　川普：日本求助我們

熊本AEON女員工慘死　公司拒回應

29歲AV女優自爆：初夜「獻給出道作」！

紐約驚現「鯊魚哥吉拉」　專家疑核變怪物

美In-N-Out漢堡店爆槍擊案！　釀3死2傷

伊朗：與阿曼接近達成荷莫茲海峽新航道協議

中東盟友求情　川普證實：美伊3日重啟談判

即／希臘2消防直升機對撞！死傷不明

快訊／Netflix登山明星證實罹難！

快訊／川普宣布取消攻擊伊朗！

360萬人追看史上最長航線　飛24小時沒落地

更多熱門

相關新聞

6萬移民搶灘驚全球！西班牙轟歐盟自私

6萬移民搶灘驚全球！西班牙轟歐盟自私

大量移民近日持續自摩洛哥湧向西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta），震撼畫面引發國際高度關注。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）1日公開批評，部分歐洲聯盟（EU）成員國面對休達移民危機時採取的態度過於自私，並呼籲盡快召開歐盟內政部長會議，共同商討因應方案。同時，西班牙官方也將此次事件的死亡人數修正為67人。

被移民包圍　西班牙女子「發抖爆哭」

被移民包圍　西班牙女子「發抖爆哭」

6萬難民湧西班牙飛地　踩踏、溺水釀57

6萬難民湧西班牙飛地　踩踏、溺水釀57

川普：記住這畫面！3年後美國恐變這樣

川普：記住這畫面！3年後美國恐變這樣

真把教頭刺身上　世足冠軍庫庫雷亞說到做到　

真把教頭刺身上　世足冠軍庫庫雷亞說到做到　

關鍵字：

摩洛哥西班牙難民移民休達Ceuta

讀者迴響

熱門新聞

台玻夫人長子輕生亡 　娶「最美老闆」不到2年

人妻激戰男同事　情趣用品還是老公送的

童拿桿欲打人！志工阻止遭展櫃刺進鎖骨

台股處置制度挨轟過時30年！王世堅提3改革

彰化媳「遭公公性侵懷孕」含恨亡　法院還公道

EZWay是私人公司營運　掀個資爭議

9年手遊突宣布「隔天停服」玩家錯愕

中颱白海豚「周末全台雨最大」　可能發海警

擁8間超商！闆娘攜28歲女兒一同徵婚　喊話「想嫁父子檔」條件曝

27歲風俗妹「榨乾55歲富商」棄屍琵琶湖

脂肪肝放14年！他肝臟「縮剩1/3」腹水抽破萬cc只能換肝

白海豚颱風2走法　AI最新估「轉彎北上」

道奇賽後爆震撼交易　山本由伸驚呆

亞莉安娜新歌電鋸化身殺人狂

侯炳瑩認「已封鎖哥哥侯冠群」　昔談家人訪談被挖

更多

最夯影音

更多
女車手扮OL穿短褲黑絲收75萬遭上銬　嚇哭喊：我又沒怎樣

女車手扮OL穿短褲黑絲收75萬遭上銬　嚇哭喊：我又沒怎樣
驚悚！高雄「越野豪門」重機與左轉車相撞　女騎士空中翻滾重摔

驚悚！高雄「越野豪門」重機與左轉車相撞　女騎士空中翻滾重摔

川普動手伊朗威脅報復鄰國　美示警：公民應考慮離開中東

川普動手伊朗威脅報復鄰國　美示警：公民應考慮離開中東

驚悚！墾丁佳樂水驚見「台灣獼猴斷掌」　疑遭獵殺砍下警急追查

驚悚！墾丁佳樂水驚見「台灣獼猴斷掌」　疑遭獵殺砍下警急追查

沈伯洋愛不釋手！　王世堅送水勺寓意深：敢做匏桸「就毋通驚水燙」

沈伯洋愛不釋手！　王世堅送水勺寓意深：敢做匏桸「就毋通驚水燙」

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面