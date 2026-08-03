摩洛哥稱休達移民潮釀11死　西班牙：累計已72人喪生

▲在北非的西班牙飛地休達（Ceuta），大量移民徒步、游泳或乘船從摩洛哥湧入西班牙領土。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

摩洛哥內政部表示，本周大批移民試圖進入西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta）期間，至少11人死亡；但西班牙方面指出，死亡人數已達72人。

法新社報導，摩洛哥表示，11名死者中有10人溺斃，另有1人從岩石區墜落身亡。西班牙政府駐休達代表崔亞諾（Miguel Angel Perez Triano）則表示，目前掌握的最新死亡人數為72人。

據估計，7月29日至31日期間約有6萬名移民湧向休達，多數人游泳越境。事件爆發後，大部分移民已在48小時內自願返回摩洛哥，目前當地大致恢復平靜，西班牙軍警持續在街頭巡邏。

西班牙政府將此次大規模越境歸咎於犯罪集團散布假消息，謊稱西班牙最高法院近期裁決將使移民更容易入境。

不過，部分分析人士認為，摩洛哥可能刻意放寬邊境管制，藉此向西班牙施壓，原因是馬德里近來改善與阿爾及利亞的關係。2021年，摩洛哥也曾放寬管制，導致約1萬名移民湧入休達。

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）2日主日祈禱時也關切休達情勢，呼籲透過「和平、穩定與正義」的方式解決問題。