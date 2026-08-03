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希臘滅火直升機空中相撞2死！　今夏220起森林和農地火災

記者張靖榕／綜合報導

希臘多地野火持續延燒之際，兩架滅火直升機2日在雅典以西執行任務時發生空中碰撞，其中一架墜毀，機上2名飛行員送醫後不治；另一架直升機組員則成功獲救。

▲希臘2架直升機在空中相撞。（圖／翻攝X）

▲希臘2架直升機在空中相撞。（圖／翻攝X）

法新社報導，兩架受雇執行滅火任務的貝爾（Bell）直升機，在雅典以西普薩塔（Psatha）地區上空相撞。消防隊發言人瓦特拉科吉安尼斯（Vassilis Vathrakogiannis）表示，2名飛行員被送醫時已失去意識，經搶救後宣告死亡。

電視畫面顯示，其中一架直升機撞上另一架機腹後爆炸，隨即墜落地面。國營希臘廣播電視公司（ERT）報導，消防當局已下令當地所有貝爾直升機暫停飛行，等待事故調查結果。

▲希臘野火蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

▲希臘野火蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，2名罹難者分別為一名丹麥人與一名希臘人。他先前已警告，未來幾天的野火情勢「將會極其艱難」。

雅典西側野火已於夜間越過一座山頭，數百名消防員正全力阻止火勢向市郊蔓延。這起事故也使本周希臘野火相關死亡人數增至5人，稍早已有3名消防員分別在克里特島（Crete）與伯羅奔尼梭半島（Peloponnese）殉職。

瓦特拉科吉安尼斯指出，自7月27日以來，希臘全國已發生220起森林及農地火災。他表示，「我們或許正在經歷今夏最艱難的時期。」

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