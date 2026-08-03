保溫杯裝牛奶、果汁都NG！日大廠公開使用禁忌　清潔4步驟一次看

▲日本大廠公開清潔保溫杯4步驟。（圖／記者李佳蓉攝）



文／CTWANT

保溫杯幾乎是許多人每天必備的用品，不論裝水、咖啡或茶飲都相當方便，但若清潔方式不當，不僅容易殘留異味、滋生黴菌，甚至可能損壞保溫杯內膽，影響保溫效果。日本知名保溫杯品牌象印分享保溫杯正確清潔方式，提醒民眾避免使用錯誤工具及清潔劑，並公開4個清潔步驟，幫助延長保溫杯使用壽命。

象印表示，保溫杯適合盛裝開水、茶飲及咖啡等飲品，但不建議長時間盛裝味噌湯等高鹽分湯品、碳酸飲料、牛奶及果汁。這類飲品可能導致內膽生鏽、零件受損，甚至降低保溫、保冷效果。

▲保溫杯不能裝這些。（圖／日本象印）



在清潔方面，象印提醒，切勿使用鋼刷、菜瓜布或含研磨顆粒的海綿刷洗保溫杯，以免刮傷內膽塗層，讓污垢與異味更容易附著。此外，若產品本身未標示可放入洗碗機，也應避免使用洗碗機清洗，以免高溫、高水壓造成外層塗裝脫落、零件進水或瓶身變形。

品牌建議的日常清潔方式共有4個步驟。首先，飲品喝完後應盡快以清水沖洗，避免色素及異味殘留；其次，將杯蓋、密封膠圈等零件拆下，分別清洗；接著使用中性洗潔精搭配柔軟海綿或長柄杯刷清潔瓶身及配件；最後再以清水徹底沖淨泡沫，並將保溫杯倒放晾乾，避免水分殘留。

至於不少人常用的小蘇打、檸檬酸等天然清潔方式，象印則提出不同建議。品牌指出，小蘇打雖可去除茶垢、咖啡漬與異味，但因具有輕微研磨效果，不建議作為日常保養方式。若保溫杯出現鏽斑或異味，可將1茶匙檸檬酸加入約500毫升溫水中，倒入保溫杯浸泡約3小時，再以大量清水徹底沖洗乾淨，避免殘留導致金屬腐蝕。

象印特別提醒，清洗保溫杯時不可使用氯系漂白劑，因其可能腐蝕金屬內膽及瓶蓋內的彈簧零件，造成生鏽甚至穿孔，縮短保溫杯使用壽命。象印建議，每月可使用1次氧系漂白劑進行深層清潔。只需加入溫水浸泡，即可有效去除茶垢、霉斑及異味。

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