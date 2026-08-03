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22歲女員工折返喪命　社長終認了：曾要員工「把營業額放回金庫」

▲▼「永旺夢樂城熊本」在強震後爆炸，商場有7名員工罹難。（圖／路透）

▲「永旺夢樂城熊本」在強震後爆炸，商場有7名員工罹難。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

熊本縣發生規模7.1強震後，大型商場永旺夢樂城熊本（AEON Mall熊本）發生爆炸意外，造成賣場裡的雜貨店habita「ハビタ」（熊本市）2名員工不幸罹難。事件曝光後，由於其中一名女員工疑似是在公司要求下返回館內，最終遭爆炸波及身亡，引發日本社會輿論撻伐。habita社長上野景真2日首度承認，當時確實曾要求員工「希望把營業額放回金庫」，並公開向家屬致歉。

根據《西日本新聞》報導，22歲員工大竹玖瑠美在強震發生後，原本已安全撤離至商場外，並在停車場遇見前來購物的阿姨及其他親屬。她當時向家人表示，公司交代要把當天的營業款放進保險箱，因此必須折返商場。沒想到，她與另一名同事重新進入館內約5分鐘後，就遇上爆炸事故，雙雙不幸身亡。

▲▼「永旺夢樂城熊本」在強震後爆炸，商場有7名員工罹難。（圖／路透）

事件發生後，外界質疑2名員工是否因公司指示而重返危險區域，habita一度未對外回應，引來輿論批評。直到2日，社長上野景真接受媒體訪問時，坦言確實有下達相關指示。

上野景真表示，他已前往大竹玖瑠美的靈堂向家屬致歉，「非常遺憾，我對2個家庭深感抱歉。」並說明當時是公司幹部通知店長，再由店長轉達已罹難的員工，「如果可以進去的話，希望把營業額放回金庫。」據了解，店舖位於商場2樓，而存放現金的金庫則設於1樓。

根據《共同通信社》報導，habita營業部長受訪時也坦言，「現在回頭看，那些（營業收入）根本不值得拿命去換。」habita官網顯示，公司創立於1976年，在熊本等九州地區經營十多家門市。

另一方面，AEON社長吉田昭夫早在7月29日召開記者會時就指出，公司防災作業手冊明訂，一旦完成避難，任何人都不得再次返回館內。如今隨著habita承認曾有相關指示，也讓外界更加關注企業在災害發生時，是否將員工生命安全擺在首位，相關應變流程也受到檢視。

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